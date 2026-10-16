Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Jumat, 16 Oktober 2026: Jaga Kebugaran di Tengah Kesibukan

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Jumat, 16 Oktober 2026, perlu diperhatikan melalui rutinitas yang seimbang agar tubuh tetap bugar meskipun berbagai pekerjaan menyita waktu dan perhatian.

Keinginan untuk menyelesaikan seluruh tanggung jawab terkadang membuat Capricorn terus beraktivitas tanpa menyadari bahwa tubuh membutuhkan jeda untuk memulihkan tenaga.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Jumat, 16 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn sebaiknya mulai membiasakan diri mengambil waktu istirahat di sela pekerjaan, terutama ketika mulai merasakan kelelahan setelah menjalani aktivitas yang padat.

Jangan menunggu sampai tubuh benar-benar kehilangan energi untuk berhenti sejenak karena pemulihan yang cukup juga menjadi bagian penting dari rutinitas produktif.

Jika sebagian besar pekerjaan dilakukan di depan komputer, sempatkan diri untuk berdiri, berjalan ringan, atau melakukan peregangan agar tubuh tidak terlalu lama berada dalam posisi yang sama.

Kebiasaan sederhana tersebut dapat membantu mengurangi rasa kaku sekaligus memberikan kesempatan untuk mengalihkan perhatian sejenak dari pekerjaan.