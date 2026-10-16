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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 16 Oktober 2026 | 17.47 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Jumat, 16 Oktober 2026: Atur Prioritas dan Jaga Fokus

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Karier Capricorn pada Jumat, 16 Oktober 2026, membutuhkan perencanaan yang matang agar berbagai tanggung jawab dapat diselesaikan tanpa mengorbankan ketelitian.

Banyaknya pekerjaan yang harus ditangani mungkin membuat jadwal terasa lebih padat, sehingga Capricorn perlu mengatur waktu dan tenaga dengan cermat.

Berikut ramalan karier zodiak Capricorn pada Jumat, 16 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Daripada mencoba menyelesaikan seluruh tugas secara bersamaan, Capricorn sebaiknya menentukan urutan pekerjaan berdasarkan tenggat waktu dan tingkat kepentingannya.

Selesaikan satu tanggung jawab terlebih dahulu sebelum beralih ke pekerjaan berikutnya agar konsentrasi tetap terjaga dan risiko kesalahan dapat dikurangi.

Membuat daftar tugas juga dapat membantu memantau perkembangan pekerjaan sekaligus memberikan gambaran mengenai hal-hal yang masih perlu diselesaikan.

Ketika harus bekerja sama dengan rekan kerja, pastikan setiap informasi disampaikan secara terperinci dan mudah dipahami.

Pembagian tugas yang jelas akan membantu setiap anggota tim mengetahui tanggung jawab masing-masing sehingga proses kerja dapat berlangsung lebih lancar.

Editor: Novia Tri Astuti
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