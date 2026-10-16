Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Jumat, 16 Oktober 2026: Jaga Pola Hidup Seimbang

JawaPos.com - Kesehatan Sagittarius pada Jumat, 16 Oktober 2026, perlu dijaga melalui kebiasaan hidup yang teratur agar tubuh tetap mampu mendukung berbagai aktivitas sepanjang hari.

Kesibukan yang menumpuk bisa membuat Sagittarius terlalu fokus pada pekerjaan hingga lupa beristirahat, terlambat makan, atau menghabiskan waktu berjam-jam tanpa banyak bergerak.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Sagittarius pada Jumat, 16 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Sagittarius sebaiknya mulai mengatur jadwal dengan memberikan jeda di antara berbagai kegiatan agar kebutuhan tubuh tidak terus-menerus terabaikan.

Jika pekerjaan mengharuskanmu duduk lama di depan komputer, sempatkan diri untuk berdiri, berjalan sebentar, dan melakukan peregangan ringan.

Mengalihkan pandangan dari layar secara berkala juga dapat menjadi kebiasaan sederhana untuk mengurangi ketegangan setelah bekerja dalam waktu panjang.

Langkah kecil tersebut bisa membantu tubuh terasa lebih nyaman, terutama ketika aktivitas sehari-hari tidak memungkinkanmu banyak bergerak.