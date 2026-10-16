Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Jumat, 16 Oktober 2026: Seimbangkan Pikiran dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kesehatan Cancer pada Jumat, 16 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan kebutuhan tubuh sekaligus kondisi emosional yang dapat berubah mengikuti padatnya aktivitas sehari-hari.
Berbagai tanggung jawab mungkin membuat Cancer terus memikirkan banyak hal, bahkan ketika pekerjaan yang harus diselesaikan sebenarnya sudah berakhir.
Cancer sebaiknya mulai memilah persoalan berdasarkan tingkat kepentingannya agar tidak semua urusan terasa harus diselesaikan pada waktu yang bersamaan.
Fokuslah pada hal-hal yang memang membutuhkan perhatian segera, sementara persoalan lain yang masih dapat menunggu bisa ditangani setelah kondisi lebih memungkinkan.
Kebiasaan mencatat agenda untuk hari berikutnya juga dapat membantu mengurangi beban pikiran ketika menjelang waktu tidur.
Dengan menuliskan hal-hal yang perlu dikerjakan, Cancer dapat memiliki gambaran yang lebih teratur tanpa harus terus mengingat setiap tanggung jawab di dalam kepala.
Selain menjaga ketenangan pikiran, Cancer perlu memastikan kebutuhan nutrisi tetap terpenuhi di tengah kesibukan.
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Jawa Pos
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