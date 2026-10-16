Ramalan Keuangan Zodiak Pisces Jumat, 16 Oktober 2026: Manfaatkan Pemasukan dengan Bijak

Ilustrasi zodiak Pisces (magnific)
JawaPos.com - Kondisi keuangan Pisces pada Jumat, 16 Oktober 2026, berpeluang menunjukkan perubahan positif setelah berbagai usaha untuk mengatur pemasukan dan pengeluaran mulai membuahkan hasil.
Pembayaran yang sebelumnya belum diterima atau penghasilan tambahan dari pekerjaan sampingan dapat membantu memperlonggar anggaran, selama pemasukan tersebut benar-benar sudah masuk dan bisa digunakan.
Ketika kondisi finansial mulai terasa lebih baik, Pisces sebaiknya tetap mempertahankan kebiasaan mengelola uang secara teratur.
Jangan langsung menambah pengeluaran hanya karena merasa memiliki dana lebih banyak daripada sebelumnya.
Dahulukan kebutuhan pokok, tagihan rutin, serta kewajiban lain yang harus diselesaikan sebelum mengalokasikan uang untuk keperluan yang tidak terlalu mendesak.
Jika menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah diselesaikan, Pisces dapat memanfaatkan kesempatan tersebut untuk meninjau kembali susunan anggaran.
Tentukan bagian dana yang perlu digunakan untuk memenuhi kebutuhan saat ini dan sisihkan sebagian lainnya sebagai cadangan menghadapi situasi tak terduga.
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Jawa Pos
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