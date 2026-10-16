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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 16 Oktober 2026 | 16.13 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Jumat, 16 Oktober 2026: Jaga Komunikasi agar Hubungan Tetap Harmonis

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Jumat, 16 Oktober 2026, menyoroti pentingnya menjaga komunikasi agar hubungan tetap berjalan dengan nyaman.

Aktivitas yang padat atau perbedaan pendapat berpotensi menimbulkan kesalahpahaman apabila kedua pihak tidak berusaha memahami sudut pandang satu sama lain.

Capricorn mungkin terbiasa menghadapi persoalan secara logis dan mencari jalan keluar secepat mungkin, tetapi pendekatan tersebut belum tentu menjadi hal yang paling dibutuhkan pasangan.

Terkadang, seseorang hanya ingin menyampaikan isi hati dan memperoleh perhatian sebelum bersama-sama mencari solusi atas masalah yang muncul.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Capricorn pada Jumat, 16 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika pasangan sedang menceritakan persoalan yang mengganggu pikirannya, cobalah mendengarkan dengan saksama tanpa terburu-buru memberikan tanggapan.

Berikan kesempatan kepadanya untuk menjelaskan perasaan hingga selesai agar tidak muncul kesan bahwa pendapat atau keluhannya dianggap sepele.

Sikap sederhana seperti mendengarkan dengan penuh perhatian dapat membantu menciptakan rasa aman dan membuat pasangan lebih nyaman untuk berbicara secara terbuka.

Editor: Novia Tri Astuti
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