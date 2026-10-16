Ramalan Zodiak Capricorn 16 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com - Ketenangan pikiran sedang menjauh dari zodiak capricorn. Carilah cara untuk bersantai, seperti membaca atau berkebun. Cobalah menghabiskan hari bersama keluarga atau teman-teman dengan melakukan perjalanan singkat.

Jika semua ini tidak menarik, cukup hubungi seseorang terdekat untuk melakukan percakapan dari hati ke hati. Jangan menyerah pada perubahan suasana hati, karena ketenangan pikiran akan segera kembali.

Pertimbangkan konsekuensinya dan cobalah untuk tetap tenang. Untuk menjaga kedamaian yang telah dinikmati hingga saat ini, capricorn perlu berusaha menahan emosi.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Capricorn pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Capricorn (22 Desember – 19 Januari)

Zodiak capricorn perlu menggunakan beberapa metode inovatif untuk mengungkapkan cinta. Terkait karir, cobalah meluangkan waktu untuk merenungkan perjalanan karirmu saat ini.

Sementara itu, berhati-hatilah agar tidak terjadi cedera lutut atau pergelangan kaki. Terkait keuangan, capricorn akan mampu mengatasi masalah pekerjaan dan mendapatkan uang berkat kerja keras yang gigih.

Cinta Capricorn

Jika memungkinkan, gunakan beberapa metode inovatif untuk mengungkapkan cinta. Capricorn akan sangat diuntungkan dengan menulis puisi pendek dan mengirimkannya kepada pasangan.