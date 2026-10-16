Ramalan Asmara Zodiak Leo Jumat, 16 Oktober 2026: Utamakan Empati dalam Hubungan

Ilustrasi zodiak Leo (magnific)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Leo pada Jumat, 16 Oktober 2026, membutuhkan perhatian yang konsisten dan kemampuan memahami perasaan pasangan agar hubungan tetap hangat dan seimbang.
Keinginan untuk membuat orang tersayang bahagia akan terasa lebih bermakna ketika Leo juga bersedia mendengarkan, menghargai kebutuhan pasangan, dan tidak selalu mengutamakan keinginannya sendiri.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Leo pada Jumat, 16 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Bagi Leo yang sudah memiliki pasangan, menghabiskan waktu bersama dapat menjadi cara sederhana untuk mengembalikan kedekatan setelah masing-masing disibukkan oleh pekerjaan atau urusan pribadi.
Kamu bisa menunjukkan rasa sayang melalui hal-hal kecil, mulai dari memberikan kesempatan kepada pasangan untuk bercerita hingga membantu menyelesaikan pekerjaan sehari-hari.
Perhatian semacam ini dapat membuat pasangan merasa dihargai tanpa harus menunggu momen istimewa atau kejutan yang besar.
Jika ingin memberikan hadiah atau merencanakan kegiatan bersama, pertimbangkan hal-hal yang benar-benar disukai pasangan agar usaha tersebut terasa lebih personal.
Leo juga perlu menjaga sikap ketika menghadapi perbedaan pendapat dalam hubungan.
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Jawa Pos
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