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Dea Agustin Adrianingtyas
Jumat, 16 Oktober 2026 | 16.00 WIB

Ramalan Zodiak Virgo 16 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific)

JawaPos.com - Informasi yang zodiak virgo terima hari ini mungkin tidak dapat diandalkan. Mungkin, sulit untuk memahami pesan-pesan yang virgo dapatkan dengan pasti. Ingatlah bahwa ada jawaban penting yang menunggu untuk didengar. 

Jawaban-jawaban ini akan datang ketika virgo tidak mengharapkannya. Tetaplah berpikiran terbuka terhadap kemungkinan-kemungkinan baru. Jangan merusak kesadaran dengan hal-hal yang merusak diri sendiri.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Virgo pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Virgo (23 Agustus – 22 September)

Ketertarikan zodiak virgo kepada seseorang, akan berubah menjadi hubungan romantis. Mengenai karir, bersiaplah menerima kritik untuk mengubah situasi dan membuat virgo terlihat baik.

Sementara itu, lakukan latihan ringan untuk menjaga kelenturan dan kekuatan tubuh, serta terhindar dari nyeri sendi. Terkait keuangan, kerja keras yang virgo lakukan akhirnya menghasilkan bonus serta mendorong produktivitas.

Cinta Virgo

Virgo akan sangat bahagia karena ketertarikan kepada seseorang berubah menjadi hubungan romantis. Jika memungkinkan, rayakan perubahan ini dengan melakukan perjalanan singkat yang menyenangkan dan menikmati kebersamaan dengan pasangan. 

Bersikaplah praktis dan berusahalah untuk menjaga perasaan yang telah tumbuh. Agar hubungan berjalan lancar, cobalah saling pengertian dan jangan terpaku pada aturan yang kaku terkait hubungan.

Karir Virgo

Editor: Hanny Suwindari
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