Ramalan Zodiak Taurus 16 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Taurus (magnific)
JawaPos.com – Pikiran zodiak taurus mungkin akan terstimulasi hari ini. Jadi, tetaplah waspada dan terbuka terhadap informasi baru. Jika merasa lelah, beristirahatlah sejenak.
Lebih baik bekerja dengan kecepatan dan kapasitas penuh. Jangan bergantung pada stimulan eksternal seperti kafein untuk membangkitkan semangat.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Jumat, 16 Oktober 2026.
Taurus (20 April – 20 Mei)
Zodiak taurus harus mengendalikan keinginan dan impuls, karena tidak akan menguntungkan hubungan saat ini. Terkait karir, jangan khawatir karena pekerjaan taurus akan diperhatikan seiring berjalannya waktu.
Sementara itu, pastikan untuk mengikuti batasan diet agar kesehatanmu tetap terjaga. Terkait keuangan, kini bukanlah saat yang tepat untuk mengambil risiko besar dalam melakukan transaksi keuangan.
Cinta Taurus
Jangan biarkan ego menguasai diri dan memaksa taurus ke dalam situasi yang akan disesali nanti. Cobalah untuk mengendalikan semua keinginan dan impuls, karena tidak akan menguntungkan dan membuat hubungan tidak bertahan lama. Tetaplah tenang dan berpikiran jernih hari ini.
Karir Taurus
Taurus mungkin merasa kesulitan saat pekerjaan diperhatikan oleh atasan. Taurus sudah melakukan yang terbaik, tetapi merasa tidak dihargai.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Menkop Pastikan Gaji PNS Lewat Koperasi Mulai Tahun Ini, Tak Perlu Tunggu 2027
Ketua Komisi II DPR usulkan Gaji PNS lewat Koperasi Hanya untuk Pegawai Pusat
Prediksi Skor AZ Alkmaar vs Hapoel Be'er Sheva: De Kaasboeren Terlalu Digdaya di AFAS Stadion
Prediksi Skor Wofoo Tai Po vs Lion City Sailors di ACL Two: Tim Singapura Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Gangwon FC vs Phnom Penh Crown: Misi Tuan Rumah Raih Kemenangan Perdana di ACL Two
Prediksi Skor BG Pathum United vs Adelaide United: The Rabbits Waspadai Ketajaman Wakil Australia
Prediksi Skor Sparta Prague vs Lillestrom: Železná Sparta Siap Menang Telak di epet ARENA
Prediksi Skor Tampines Rovers vs Machida Zelvia: Wakil Jepang Berpeluang Curi Tiga Poin di Singapura
Prediksi Skor Kuching City vs Kitchee: The Cats Incar Poin, Wakil Hong Kong Ingin Beri Perlawanan
Prediksi Skor Celje vs Omonia: The Shamrock Jaga Mimpi Lolos ke 32 Besar
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022