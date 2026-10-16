Ramalan Zodiak Taurus 16 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

JawaPos.com – Pikiran zodiak taurus mungkin akan terstimulasi hari ini. Jadi, tetaplah waspada dan terbuka terhadap informasi baru. Jika merasa lelah, beristirahatlah sejenak.

Lebih baik bekerja dengan kecepatan dan kapasitas penuh. Jangan bergantung pada stimulan eksternal seperti kafein untuk membangkitkan semangat.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Taurus pada Jumat, 16 Oktober 2026.

Taurus (20 April – 20 Mei)

Zodiak taurus harus mengendalikan keinginan dan impuls, karena tidak akan menguntungkan hubungan saat ini. Terkait karir, jangan khawatir karena pekerjaan taurus akan diperhatikan seiring berjalannya waktu.

Sementara itu, pastikan untuk mengikuti batasan diet agar kesehatanmu tetap terjaga. Terkait keuangan, kini bukanlah saat yang tepat untuk mengambil risiko besar dalam melakukan transaksi keuangan.

Cinta Taurus

Jangan biarkan ego menguasai diri dan memaksa taurus ke dalam situasi yang akan disesali nanti. Cobalah untuk mengendalikan semua keinginan dan impuls, karena tidak akan menguntungkan dan membuat hubungan tidak bertahan lama. Tetaplah tenang dan berpikiran jernih hari ini.

Karir Taurus