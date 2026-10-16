Ramalan Zodiak Gemini 16 Oktober 2026: Mulai dari Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Gemini (Magnific/Foxy Fox)
JawaPos.com - Komunikasi berjalan lancar hari ini, jadi manfaatkanlah untuk menyebarkan informasi, zodiak gemini. Penting untuk menjalin hubungan dengan orang lain.
Ikuti insting dan jangan ragu untuk berdebat. Kata-kata dan nada suara gemini sangat meyakinkan. Gemini bisa menawarkan apa saja kepada orang lain hari ini.
Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Gemini pada Jumat, 16 Oktober 2026.
Gemini (21 Mei – 20 Juni)
Zodiak gemini harus terus memelihara hubungan asmara saat ini, karena memberikan banyak kepuasan. Terkait karir, gemini berpeluang mendapatkan promosi jika mengikuti semua instruksi untuk mencapai target.
Sementara itu, santai saja dan cobalah untuk tidak membebani diri sendiri dengan stres. Terkait keuangan, berbagilah setelah gemini akhirnya menerima manfaat dari beberapa investasi yang dilakukan di masa lalu.
Cinta Gemini
Hubungan gemini akan memberikan banyak kepuasan, jadi teruslah memeliharanya. Perkuat romantisme melalui kegiatan rekreasi dan hiburan.
Pada saat yang sama, jangan menunggu acara khusus untuk mengungkapkan cinta. Jadikan setiap hari sebagai momen istimewa untuk hubunganmu.
Karir Gemini
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Jawa Pos
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