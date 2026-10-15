Ramalan Zodiak Capricorn Jumat, 16 Oktober 2026: Asmara Penuh Dukungan, Keuangan Perlu Dijaga

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) JawaPos.com - Capricorn (22 Desember–19 Januari) diprediksi menjalani hari dengan suasana hati yang cukup tenang dan positif. Transit Bulan di Sagitarius membantu Anda menghadapi berbagai aktivitas dengan lebih santai.

Meski demikian, jangan sampai kondisi emosional yang baik membuat Anda mengabaikan kesehatan. Perhatikan perubahan pada tubuh dan jangan menyepelekan keluhan yang terus berulang.

Dalam kehidupan asmara, Capricorn yang sudah memiliki pasangan berpeluang mendapatkan perhatian dan dukungan yang membuat hubungan terasa semakin nyaman.

Kehadiran orang terkasih dapat menjadi sumber semangat ketika Anda menghadapi kesibukan sehari-hari.

Sementara itu, kondisi keuangan perlu dikelola dengan lebih cermat. Meskipun pemasukan diperkirakan tetap stabil, pengeluaran lama atau kebutuhan yang muncul kembali bisa memengaruhi anggaran.

Di bidang karier, kesabaran dan konsistensi menjadi kunci untuk menyelesaikan pekerjaan yang membutuhkan perhatian ekstra.

Untuk ramalan selengkapnya dari zodiak Capricorn, berikut ulasannya dilansir dari laman Astrotalk.

Ramalan Cinta Capricorn