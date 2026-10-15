Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Kamis, 15 Oktober 2026: Rawat Tubuh dan Ketenangan Batin

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Cancer pada Kamis, 15 Oktober 2026, perlu dijaga dengan memperhatikan kondisi tubuh sekaligus kestabilan emosi ketika berbagai persoalan datang silih berganti.
Tanggung jawab keluarga, tuntutan pekerjaan, atau urusan keuangan mungkin membuat pikiran terasa penuh sehingga kamu kesulitan menikmati waktu istirahat dengan tenang.
Cancer sebaiknya mulai membiasakan diri memberikan jeda setelah menjalani aktivitas yang menguras tenaga maupun perhatian.
Terlalu sering memikirkan persoalan yang belum menemukan penyelesaian dapat membuatmu sulit beristirahat dan merasa lelah meskipun tidak melakukan banyak kegiatan fisik.
Karena itu, cobalah menetapkan batas waktu yang jelas antara pekerjaan dan kehidupan pribadi agar urusan sehari-hari tidak terus memenuhi pikiran hingga malam hari.
Jika masih memiliki banyak hal yang harus diselesaikan, tuliskan daftar tugas untuk dikerjakan keesokan harinya daripada berusaha mengingat semuanya sekaligus.
Kebiasaan tersebut dapat membantu membuat rencana terasa lebih teratur sehingga kamu memiliki kesempatan untuk mengalihkan perhatian dari pekerjaan ketika waktunya beristirahat.
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Jawa Pos
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