Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Kamis, 15 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Kamis, 15 Oktober 2026, perlu mendapatkan perhatian di tengah rutinitas yang padat dan berbagai tanggung jawab yang menuntut konsentrasi tinggi.

Keinginan menyelesaikan pekerjaan dengan hasil maksimal memang dapat mendorong produktivitas, tetapi jangan sampai membuatmu mengabaikan waktu istirahat dan kebutuhan tubuh untuk memulihkan energi.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Kamis, 15 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn sebaiknya mulai memperhatikan kebiasaan sehari-hari, terutama jika pekerjaan mengharuskanmu duduk dalam waktu lama di depan komputer.

Terlalu lama berada dalam posisi yang sama tanpa jeda dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan membuat tubuh terasa kaku.

Cobalah berdiri secara berkala, berjalan sebentar, atau melakukan peregangan ringan sebelum kembali melanjutkan pekerjaan.

Jeda singkat tersebut juga dapat menjadi kesempatan untuk mengalihkan perhatian sejenak agar pikiran tidak terus-menerus terbebani oleh tugas yang menumpuk.