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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 15 Oktober 2026 | 18.09 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Kamis, 15 Oktober 2026: Atur Prioritas untuk Hasil Maksimal

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Perjalanan karier Capricorn pada Kamis, 15 Oktober 2026, menuntut kemampuan mengatur waktu dan menentukan prioritas ketika sejumlah pekerjaan harus diselesaikan dalam rentang waktu yang berdekatan.

Beban tanggung jawab yang meningkat mungkin terasa menekan, terlebih jika kamu selalu berusaha memberikan hasil terbaik dalam setiap tugas yang dikerjakan.

Berikut ramalan karier zodiak Capricorn pada Kamis, 15 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn sebaiknya tidak memaksakan diri menyelesaikan seluruh pekerjaan secara bersamaan karena cara tersebut justru dapat mengurangi konsentrasi dan meningkatkan risiko kesalahan.

Mulailah dengan membuat daftar tugas, kemudian urutkan berdasarkan tenggat waktu, tingkat kepentingan, dan pengaruhnya terhadap target yang harus dicapai.

Dengan pembagian yang lebih terarah, kamu dapat memusatkan perhatian pada pekerjaan yang membutuhkan penyelesaian segera tanpa kehilangan kendali terhadap tanggung jawab lainnya.

Capricorn juga perlu memahami bahwa menjaga kualitas kerja tidak selalu berarti harus menangani semuanya seorang diri.

Jika terdapat tugas yang berpotensi terlambat diselesaikan, sampaikan kondisi tersebut kepada atasan atau rekan kerja yang berkaitan dengan pekerjaan itu.

Editor: Novia Tri Astuti
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