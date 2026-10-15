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Mohammad Maulana Iqbal
Kamis, 15 Oktober 2026 | 16.58 WIB

Ramalan Zodiak Kesehatan Besok 16 Oktober 2026: Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo

Ramalan zodiak kesehatan besok 16 Oktober 2026 (Magnific/ jcomp) - Image

Ramalan zodiak kesehatan besok 16 Oktober 2026 (Magnific/ jcomp)

JawaPos.com – Ramalan zodiak kesehatan untuk besok, 16 Oktober 2026, memberi gambaran tentang kondisi tubuh dan pikiran enam zodiak pertama.

Setiap rasi bintang membawa pesan yang berbeda, mulai dari pola makan, pengelolaan stres, hingga cara merawat postur tubuh.

Informasi ini bisa menjadi pengingat ringan agar kamu lebih peduli pada kesehatan sebelum hari baru dimulai.

Meski bersifat hiburan, ramalan ini berisi saran sehari-hari yang mudah dipraktikkan oleh siapa saja.

Dilansir dari laman Astrotalk pada Kamis (15/10), dijelaskan mengenai ramalan kesehatan zodiak Aries, Taurus, Gemini, Cancer, Leo dan Virgo Besok Kamis 16 Oktober 2026.

1. Aries (21 Maret – 19 April)

Mengurangi kebiasaan memesan makanan dari restoran akan membuat pencernaanmu lebih nyaman sekaligus ikut menghemat uang belanjamu.

Cobalah memasak sendiri berbagai hidangan sehat di rumah dengan minyak zaitun yang sangat baik untuk jantungmu.

Editor: Novia Tri Astuti
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