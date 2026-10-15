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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 15 Oktober 2026 | 16.23 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Libra Kamis, 15 Oktober 2026: Bangun Kedekatan Lewat Komunikasi Jujur

Ilustrasi zodiak Libra (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Libra (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Kamis, 15 Oktober 2026 berpeluang terasa lebih menyenangkan ketika kamu mulai meluangkan waktu untuk orang-orang yang memiliki tempat istimewa di hatimu.

Rutinitas yang padat terkadang membuat hubungan berjalan begitu saja, hingga percakapan dengan pasangan lebih banyak membahas pekerjaan, tanggung jawab, atau kebutuhan sehari-hari daripada perasaan dan keinginan masing-masing.

Padahal, kedekatan emosional juga perlu dirawat melalui perhatian sederhana, obrolan yang tulus, serta kesediaan untuk mendengarkan tanpa terburu-buru memberikan tanggapan.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Libra pada Kamis, 15 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Libra yang sudah memiliki pasangan, hari ini dapat dimanfaatkan untuk membicarakan harapan dan rencana yang ingin diwujudkan bersama.

Percakapan mengenai masa depan tidak harus selalu menghasilkan keputusan besar, tetapi dapat membantu kamu dan pasangan memahami tujuan hubungan dengan lebih jelas.

Jika terdapat perbedaan pandangan, usahakan untuk tidak langsung menganggapnya sebagai pertanda buruk.

Setiap orang memiliki cara berbeda dalam menghadapi persoalan, termasuk dalam menyampaikan perasaan dan mencari jalan keluar.

Editor: Novia Tri Astuti
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