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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 15 Oktober 2026 | 16.14 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Kamis, 15 Oktober 2026: Perkuat Hubungan dengan Sikap Terbuka

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Kamis, 15 Oktober 2026, menekankan pentingnya keterbukaan dan kemauan untuk memahami perasaan pasangan agar hubungan tetap terjaga dengan baik.

Persoalan kecil bisa terasa semakin rumit ketika kamu memilih memendam kekecewaan atau berharap pasangan mampu menebak apa yang sedang kamu pikirkan tanpa penjelasan.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Capricorn pada Kamis, 15 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Jika terdapat hal yang membuatmu kurang nyaman, cobalah menyampaikannya melalui percakapan yang tenang daripada membiarkan jarak emosional semakin terasa.

Jelaskan apa yang kamu rasakan dengan bahasa yang mudah dipahami, lalu berikan kesempatan kepada pasangan untuk mengungkapkan pendapatnya.

Kamu tidak harus selalu memiliki pandangan yang sama untuk menjaga hubungan tetap harmonis.

Justru dengan saling mendengarkan dan bersedia mencari jalan tengah, Capricorn dapat menghadapi perbedaan tanpa membuat salah satu pihak merasa diabaikan.

Bagi Capricorn yang sudah menikah, pembicaraan mengenai kebutuhan keluarga, rencana masa depan, dan berbagai keputusan penting mungkin memerlukan perhatian lebih.

Editor: Novia Tri Astuti
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