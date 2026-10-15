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Vindi Rayinda Ayudya
Kamis, 15 Oktober 2026 | 16.10 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Aquarius Kamis, 15 Oktober 2026: Jaga Kedekatan dengan Saling Memahami

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Aquarius (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Aquarius pada Kamis, 15 Oktober 2026, menyoroti pentingnya komunikasi yang jujur dan kesediaan memahami perasaan pasangan sebelum mengambil kesimpulan.

Perbedaan cara berpikir mungkin memengaruhi suasana hubungan, tetapi situasi tersebut tidak harus berkembang menjadi pertengkaran apabila kamu mampu menyikapinya dengan tenang.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Aquarius pada Kamis, 15 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Aquarius yang telah memiliki pasangan, perbedaan harapan atau pandangan mengenai suatu persoalan bisa memunculkan ketidaknyamanan.

Ketika hal itu terjadi, hindari membiarkan kekecewaan membuat percakapan berubah menjadi perdebatan yang sulit dikendalikan.

Jika emosi mulai meningkat, berikan waktu kepada diri sendiri untuk menenangkan pikiran sebelum kembali membahas persoalan tersebut.

Setelah suasana lebih kondusif, ungkapkan perasaanmu secara terbuka tanpa menyalahkan pasangan atau menganggap pendapat sendiri sebagai satu-satunya yang benar.

Berikan pula kesempatan kepada pasangan untuk menjelaskan apa yang dirasakan dan alasan di balik sikapnya.

Editor: Novia Tri Astuti
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