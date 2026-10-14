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Niko Sulpriyono
Kamis, 15 Oktober 2026 | 06.21 WIB

5 Weton yang Dipercaya Dinaungi Khadam Rezeki Menurut Primbon Jawa, Benarkah Hidupnya Lebih Mudah?

Ilustrasi Weton Dinaungi Khadam Rezeki (freepik) - Image

Ilustrasi Weton Dinaungi Khadam Rezeki (freepik)

JawaPos.com - Rezeki terkadang datang melalui jalan yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. 

Ketika pekerjaan terasa buntu, ada seseorang yang menawarkan kesempatan baru. 

Saat usaha menghadapi kesulitan, muncul peluang yang perlahan mengubah keadaan. 

Bagi sebagian masyarakat Jawa, pengalaman seperti ini tidak hanya dipandang sebagai keberuntungan, tetapi juga dikaitkan dengan kepercayaan turun-temurun tentang hubungan antara weton kelahiran dan kemudahan memperoleh rezeki.

Dalam tradisi Primbon Jawa, terdapat istilah khadam rezeki yang dalam sejumlah penuturan masyarakat dikaitkan dengan simbol penjagaan spiritual, keberkahan, atau kemudahan dalam menjalani kehidupan. 

Kepercayaan tersebut membuat beberapa weton dianggap memiliki kecenderungan istimewa dalam urusan penghidupan. 

Namun, makna rezeki tidak selalu berkaitan dengan kekayaan seperti yang dilansir dari kanal YouTube Kidung Primbon pada Rabu (14/10). 

Kesehatan, keluarga yang harmonis, pekerjaan yang baik, serta pertemuan dengan orang yang tepat juga dapat menjadi bentuk rezeki yang patut disyukuri.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki kedekatan dengan khadam rezeki menurut Primbon Jawa

Ada 5 weton yang kerap dikaitkan dengan karakter positif, seperti ketekunan, kemampuan membaca peluang, kepekaan, dan kepandaian menjaga hubungan dengan sesama. 

Editor: Hanny Suwindari
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