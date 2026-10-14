Bukan Cuma Penampilan, 6 Weton Ini Dipercaya Memiliki Pesona dari Sikap dan Kepribadian

weton yang terlihat awet muda dan berkharisma dari usia sebenarnya./Freepik/ freepik
JawaPos.com – Memiliki penampilan segar dan pembawaan yang menarik menjadi dambaan banyak orang, terutama ketika usia terus bertambah. Menariknya, dalam tradisi masyarakat Jawa, ada kepercayaan bahwa weton kelahiran berkaitan dengan karakter, pesona, dan cara seseorang membawa diri dalam kehidupan sehari-hari.
Primbon Jawa mengenal weton sebagai perpaduan hari dan pasaran kelahiran yang digunakan untuk menafsirkan berbagai aspek kehidupan. Sejumlah weton bahkan dipercaya mempunyai karakter yang membuat pemiliknya terlihat menawan, berkepribadian hangat, dan mampu menarik perhatian orang lain.
Pesona tersebut tidak selalu dikaitkan dengan penampilan fisik. Sikap tenang, kebiasaan bersyukur, kemampuan mengelola emosi, serta keramahan juga dapat membentuk kesan awet muda dan karismatik di mata orang lain.
Dikutip dari akun YouTube NGAOS JAWA, terdapat enam weton yang dipercaya memiliki daya tarik alami dan pembawaan yang tetap memesona seiring bertambahnya usia. Berikut ulasannya berdasarkan penafsiran tradisi Jawa.
Jumat Kliwon digambarkan memiliki pembawaan yang tenang dengan pesona yang tidak berlebihan. Pemilik weton ini dipercaya mampu menghadirkan suasana nyaman melalui sikapnya yang lembut, sehingga mudah membuat orang lain merasa betah ketika berada di dekatnya.
Dalam penafsiran tersebut, ketenangan batin menjadi salah satu hal yang dikaitkan dengan penampilan yang terlihat segar. Orang yang mampu menikmati kehidupan dan tidak mudah terbawa tekanan terkadang juga memberikan kesan lebih santai dalam kesehariannya.
Selain itu, Jumat Kliwon dikaitkan dengan kebiasaan menghargai hal-hal sederhana. Menikmati waktu luang, berjalan santai, atau menghabiskan waktu bersama orang terdekat menjadi gambaran gaya hidup yang mendukung keseimbangan diri.
Daya tarik weton ini pun dipercaya tidak bergantung pada penampilan mewah. Sikap bersahaja dan ketenangan dalam menghadapi keadaan justru dianggap sebagai bagian dari karisma yang dimilikinya.
Pemilik weton Selasa Wage digambarkan sebagai pribadi yang bersemangat dan senang menjalani berbagai aktivitas. Energi positif tersebut dipercaya membuat mereka terlihat aktif, ceria, dan tidak mudah kehilangan antusiasme dalam menjalani kehidupan.
Sikap optimistis juga menjadi karakter yang menonjol dalam penafsiran weton ini. Ketika menghadapi masalah, mereka cenderung berusaha mencari jalan keluar daripada terus terjebak dalam kekhawatiran.
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Jawa Pos
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