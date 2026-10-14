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Rabbany Wanadriani
Kamis, 15 Oktober 2026 | 05.27 WIB

Punya Naluri Bisnis Kuat, 5 Zodiak Ini Disebut Berpotensi Jadi Bos Besar

ilustrasi pengusaha sukses. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Menjadi seorang pengusaha bukanlah perkara mudah. Perjalanan membangun bisnis biasanya berawal dari sebuah gagasan, kemudian berkembang melalui berbagai tantangan yang menuntut keberanian, kreativitas, serta kemampuan mengambil keputusan dengan tepat.

Selain membutuhkan modal dan strategi yang matang, seorang pebisnis juga harus memiliki tekad kuat untuk menghadapi risiko dan mampu melihat peluang di tengah persaingan. Kegigihan dan kemauan untuk terus berinovasi menjadi sejumlah faktor yang dapat membantu seseorang mengembangkan usahanya.

Dalam astrologi, beberapa zodiak dipercaya mempunyai karakter yang mendukung perjalanan di dunia kewirausahaan. Mulai dari kreativitas dalam menciptakan ide hingga kedisiplinan dalam mengelola usaha, karakter tersebut dianggap dapat menjadi modal untuk membangun bisnis.

Dilansir dari Asotalk, ada lima zodiak yang dinilai memiliki kecenderungan untuk menekuni dunia bisnis dan berpotensi menjadi pengusaha sukses. Berikut daftar zodiaknya beserta karakter yang dikaitkan dengan kemampuan berwirausaha.

1. Pisces

Pisces dikenal memiliki daya imajinasi tinggi dan kepekaan terhadap lingkungan sekitarnya. Kedua sifat tersebut membuat mereka cenderung mampu melihat peluang dari sudut pandang yang berbeda.

Dalam menjalankan bisnis, Pisces digambarkan sebagai sosok yang berani memikirkan ide-ide di luar kebiasaan. Mereka tidak hanya terpaku pada keadaan saat ini, tetapi juga mampu membayangkan kemungkinan baru yang dapat dikembangkan menjadi sebuah usaha.

Dengan kreativitas yang dimiliki, Pisces dinilai berpotensi mengubah gagasan yang awalnya terlihat sulit diwujudkan menjadi sesuatu yang memiliki nilai.

2. Capricorn

Capricorn identik dengan kedisiplinan, tanggung jawab, dan semangat kerja yang tinggi. Mereka cenderung mempunyai tujuan jangka panjang serta bersedia menjalani proses secara bertahap demi mencapai hasil yang diinginkan.

Keinginan untuk memperoleh kestabilan finansial juga dapat mendorong Capricorn mencari peluang di luar pekerjaan konvensional. Membangun usaha sendiri menjadi salah satu pilihan yang menarik bagi mereka yang ingin mengembangkan potensi sekaligus mengatur arah karier secara mandiri.

Kemampuan menyusun rencana, mengelola pekerjaan, dan menjaga konsistensi membuat Capricorn kerap dikaitkan dengan karakter seorang pemimpin bisnis.

3. Gemini

Editor: Setyo Adi Nugroho
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