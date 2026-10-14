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Niko Sulpriyono
Kamis, 15 Oktober 2026 | 03.38 WIB

5 Weton Ini Dipercaya Punya Jalan Rezeki yang Terbuka Sejak Usia Muda Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi Weton Punya Jalan Rezeki (freepik) - Image

Ilustrasi Weton Punya Jalan Rezeki (freepik)

JawaPos.com - Tidak semua orang memulai perjalanan menuju kesuksesan dengan modal kekayaan, pendidikan tinggi, atau dukungan keluarga yang kuat. 

Sebagian justru harus melewati berbagai keterbatasan sebelum menemukan kesempatan yang mengubah kehidupannya. 

Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, perjalanan menuju keberhasilan ini terkadang dikaitkan dengan weton kelahiran yang dipercaya membawa karakter tertentu sejak seseorang dilahirkan.

Primbon Jawa mengenal weton sebagai perpaduan hari dan pasaran kelahiran yang digunakan dalam tradisi untuk menafsirkan watak, kecocokan, hingga perjalanan kehidupan seseorang. 

Sebagian masyarakat meyakini bahwa weton tertentu memiliki pembawaan yang mendukung datangnya rezeki, seperti ketekunan, keberanian mengambil peluang, kemampuan membaca keadaan, dan kemudahan membangun hubungan baik dengan orang lain.

Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki jalan rezeki terbuka sejak usia muda? 

Ada 5 weton yang menarik untuk dibahas, yaitu Senin Pon, Kamis Legi, Rabu Pahing, Jumat Kliwon, dan Sabtu Wage dirangkum dari YouTube Kidung Primbon. 

Di balik penafsirannya, terdapat filosofi tentang usaha, karakter, dan cara seseorang memanfaatkan kesempatan dalam kehidupan.

1. Senin Pon

Senin Pon menjadi weton pertama yang dipercaya memiliki karakter pendukung dalam perjalanan menuju kesuksesan. 

Editor: Hanny Suwindari
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