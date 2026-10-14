5 Weton Ini Dipercaya Punya Jalan Rezeki yang Terbuka Sejak Usia Muda Menurut Primbon Jawa

Ilustrasi Weton Punya Jalan Rezeki (freepik)
JawaPos.com - Tidak semua orang memulai perjalanan menuju kesuksesan dengan modal kekayaan, pendidikan tinggi, atau dukungan keluarga yang kuat.
Sebagian justru harus melewati berbagai keterbatasan sebelum menemukan kesempatan yang mengubah kehidupannya.
Dalam kepercayaan masyarakat Jawa, perjalanan menuju keberhasilan ini terkadang dikaitkan dengan weton kelahiran yang dipercaya membawa karakter tertentu sejak seseorang dilahirkan.
Primbon Jawa mengenal weton sebagai perpaduan hari dan pasaran kelahiran yang digunakan dalam tradisi untuk menafsirkan watak, kecocokan, hingga perjalanan kehidupan seseorang.
Sebagian masyarakat meyakini bahwa weton tertentu memiliki pembawaan yang mendukung datangnya rezeki, seperti ketekunan, keberanian mengambil peluang, kemampuan membaca keadaan, dan kemudahan membangun hubungan baik dengan orang lain.
Lantas, weton apa saja yang dipercaya memiliki jalan rezeki terbuka sejak usia muda?
Ada 5 weton yang menarik untuk dibahas, yaitu Senin Pon, Kamis Legi, Rabu Pahing, Jumat Kliwon, dan Sabtu Wage dirangkum dari YouTube Kidung Primbon.
Di balik penafsirannya, terdapat filosofi tentang usaha, karakter, dan cara seseorang memanfaatkan kesempatan dalam kehidupan.
1. Senin Pon
Senin Pon menjadi weton pertama yang dipercaya memiliki karakter pendukung dalam perjalanan menuju kesuksesan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Newcastle Jets vs Gamba Osaka di AFC Champions League Elite: Tim Tamu Diunggulkan Menang
Prediksi Skor Newcastle Jets vs Gamba Osaka: Pertahanan Rapuh Tuan Rumah Jadi Celah!
Prediksi Skor Pohang Steelers vs Johor Darul Ta’zim: Harimau Selatan Siap Terkam Tuan Rumah
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan: The Imperial Guards Terancam Tertahan
Prediksi Skor Kyoto Sanga vs Ratchaburi: Duel Tim Pesakitan Rawan Berakhir Imbang!
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: Rekor Pertemuan Jadi Modal Tuan Rumah
Prediksi Skor Tenerife vs Girona: Tamu Incar Tiga Poin, Tuan Rumah Tertekan
Prediksi Skor Buriram United vs Beijing Guoan di AFC Champions League Elite: Duel Berujung Imbang
TPG Guru Non-ASN Belum Cair, PGRI Desak Kemendikdasmen dan Kemenkeu Berikan Kepastian
Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022