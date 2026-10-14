3 Weton yang Dapat Banyak Duit di Oktober 2026, Akhir Tahun Kekayaannya Meningkat Pesat

JawaPos.com - Kabar baik akan datang menghampiri orang-orang yang beruntung di akhir tahun.

Menurut perhitungan primbon, di paruh kedua tahun 2026 ini akan ada segelintir orang yang makin dibuka pintu rezekinya.

Hal-hal yang bersifat materi dan segala sesuatu yang menunjang hidup akan terasa dekat sampai mudah mendapatkannya.

Melansir dari kanal YouTube Bara raja cirebon, berikut weton yang diramalkan akan punya banyak duit di Oktober 2026 saat akhir tahun kekayaannya meningkat pesat.

1. Weton Selasa Kliwon

Dalam kepercayaan primbon, orang yang lahir dengan weton Selasa Kliwon umumnya merupakan orang yang tidak mudah menyerah.

Menurut perhitungan, mereka jadi salah satu yang bisa menggapai banyak kesuksesan di akhir tahun 2026 ini.

Sebab mereka jadi salah satu dari sedikit orang yang bisa menghadapi berbagai macam persoalan yang datang.

Keberhasilan dalam karier pun jadi salah satu pencapaian lain, yang mana dari jalan tersebut hidup mereka juga stabil jauh dari kesulitan ekonomi.