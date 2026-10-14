Ramalan Kesehatan Zodiak Cancer Rabu, 14 Oktober 2026: Seimbangkan Kebutuhan Diri dan Orang Lain

Ilustrasi zodiak Cancer (magnific)
JawaPos.com - Cancer perlu lebih memperhatikan kebugaran tubuh dan ketenangan pikiran pada Rabu, 14 Oktober 2026, terutama ketika urusan pekerjaan dan keluarga menyita banyak perhatian.
Keinginan memastikan orang-orang terdekat berada dalam keadaan baik terkadang membuatmu mendahulukan kebutuhan mereka daripada memperhatikan kondisi diri sendiri.
Jika kebiasaan tersebut terus berlangsung, waktu untuk menjaga kesehatan bisa semakin berkurang tanpa disadari.
Menjaga kebugaran sebaiknya dimulai dari rutinitas sederhana yang dapat dilakukan secara konsisten.
Cancer perlu mengatur waktu makan dengan lebih teratur, memenuhi kebutuhan cairan, dan menyisihkan waktu untuk beristirahat di tengah kesibukan.
Pilih makanan dengan kandungan gizi yang beragam dan seimbang, serta batasi konsumsi makanan yang kurang bernutrisi jika sudah menjadi kebiasaan sehari-hari.
Perhatian terhadap asupan makanan dan pola hidup dapat membantu mendukung kondisi tubuh agar tetap siap menjalani berbagai aktivitas.
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Jawa Pos
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