4 Zodiak yang Diprediksi Akan Keluar dari Era Kemiskinan pada Oktober 2026, Peluang Rezeki Terbuka

Ilustrasi zodiak yang akan keluar dari era kemiskinan (magnific) JawaPos.com - Empat zodiak diprediksi memiliki peluang untuk memperbaiki kondisi keuangan pada Oktober 2026.

Setelah melewati masa-masa sulit dan berjuang memenuhi kebutuhan hidup, mereka berpeluang menemukan jalan baru untuk meningkatkan penghasilan.

Mulai dari tawaran pekerjaan yang kembali muncul hingga pengakuan atas kerja keras, berbagai kesempatan ini dapat menjadi awal perubahan finansial.

Menurut astrolog Shay, pengaruh Venus retrograde dapat mendorong seseorang mengevaluasi kembali peluang yang berkaitan dengan keuangan.

Fenomena astrologi ini juga dikaitkan dengan munculnya kesempatan lama, sumber pendapatan baru, atau pengakuan dari orang lain terhadap kemampuan yang selama ini belum mendapatkan perhatian.

Bagi Libra, Aquarius, Gemini, dan Aries, Oktober bisa menjadi momentum untuk menata kembali strategi finansial sekaligus membuka lembaran baru dalam karier.

Meski demikian, peluang tersebut tetap perlu diimbangi dengan usaha, perencanaan yang matang, dan keberanian mengambil keputusan.

Lantas, bagaimana gambaran peluang keuangan yang dikaitkan dengan keempat zodiak tersebut? Berikut ulasannya dilansir dari YourTango.

1. Libra: Kesempatan Lama Kembali Membuka Jalan Rezeki

Libra berpeluang menemukan kesempatan finansial yang sebelumnya sempat terlewatkan. Pada Oktober, peluang tersebut bisa kembali hadir dalam bentuk tawaran dari klien lama, gagasan bisnis yang pernah tertunda, atau pekerjaan yang dahulu belum sempat dipertimbangkan secara serius.

Menurut astrolog Shay, pergerakan Venus retrograde dapat menjadi pengingat bagi Libra untuk melihat kembali berbagai peluang dari masa lalu.

Kesempatan yang sebelumnya dianggap kurang menjanjikan mungkin layak dipertimbangkan kembali, terutama jika kondisi dan kebutuhan saat ini sudah berbeda.

Bagi Libra yang sedang berusaha memperbaiki keadaan finansial, momen ini bisa dimanfaatkan untuk mengevaluasi strategi dalam menghasilkan uang.