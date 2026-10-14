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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 14 Oktober 2026 | 22.41 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Rabu, 14 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Kesehatan Capricorn pada Rabu, 14 Oktober 2026, perlu dijaga dengan mengatur ritme aktivitas agar tubuh tidak terus-menerus bekerja tanpa mendapatkan waktu pemulihan yang cukup.

Keinginan untuk menyelesaikan setiap tanggung jawab dengan hasil terbaik memang dapat mendorong produktivitas, tetapi kebiasaan memikirkan pekerjaan di luar jam aktivitas juga berpotensi mengurangi waktu untuk beristirahat.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Capricorn pada Rabu, 14 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn sebaiknya mulai membiasakan diri membedakan waktu untuk bekerja dan waktu untuk memulihkan tenaga.

Jika terus memikirkan tugas yang belum selesai meskipun sudah berada di rumah, pikiran bisa tetap sibuk sehingga tubuh sulit memperoleh kesempatan untuk benar-benar beristirahat.

Cobalah menetapkan batas waktu kerja yang realistis dan susun daftar pekerjaan untuk hari berikutnya agar urusan yang belum selesai tidak terus membebani pikiran.

Kamu tidak harus menyelesaikan semua persoalan dalam satu waktu, terutama ketika kondisi tubuh mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan.

Menjaga kualitas tidur juga perlu menjadi perhatian agar tubuh memiliki kesempatan untuk memulihkan energi setelah menjalani rutinitas yang padat.

Editor: Novia Tri Astuti
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