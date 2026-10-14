Ramalan Kesehatan Zodiak Aquarius Rabu, 14 Oktober 2026: Jaga Kebugaran Lewat Kebiasaan Sehat

Ilustrasi zodiak Aquarius (magnific)
JawaPos.com - Kesehatan Aquarius pada Rabu, 14 Oktober 2026, perlu dijaga melalui perhatian terhadap rutinitas harian, mulai dari pemilihan makanan hingga kebiasaan beristirahat di tengah kesibukan.
Padatnya aktivitas bisa membuatmu lebih mementingkan pekerjaan daripada kebutuhan tubuh, termasuk ketika menentukan menu makanan atau mengatur waktu untuk makan.
Aquarius sebaiknya mulai memperhatikan kembali kebiasaan makan yang dilakukan setiap hari.
Jangan sampai kesibukan membuatmu terlalu sering makan dengan terburu-buru atau memilih makanan hanya karena mudah diperoleh tanpa mempertimbangkan kebutuhan nutrisi.
Usahakan menjaga waktu makan tetap teratur dan memilih menu yang mengandung beragam zat gizi agar tubuh memperoleh energi yang cukup untuk beraktivitas.
Jika memiliki alergi atau pantangan makanan tertentu, periksa komposisi makanan sebelum mengonsumsinya.
Langkah sederhana tersebut dapat membantu mengurangi risiko terpapar bahan yang berpotensi menimbulkan reaksi yang tidak diinginkan.
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Jawa Pos
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