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Vindi Rayinda Ayudya
Rabu, 14 Oktober 2026 | 15.40 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Capricorn Rabu, 14 Oktober 2026: Jaga Kedekatan Lewat Kejujuran

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Pikisuperstar)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Capricorn pada Rabu, 14 Oktober 2026 menyoroti pentingnya komunikasi terbuka dan kemampuan menghargai perasaan pasangan agar hubungan tetap berjalan dengan nyaman.

Di tengah berbagai urusan yang menyita perhatian, Capricorn perlu memastikan bahwa kesibukan tidak membuat hubungan pribadi kehilangan waktu dan perhatian yang dibutuhkan.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Capricorn pada Rabu, 14 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Capricorn yang sudah memiliki pasangan, menjaga kedekatan tidak selalu harus dilakukan melalui kegiatan istimewa.

Menyempatkan diri untuk berbicara, menanyakan keadaan pasangan, atau mendengarkan cerita tentang aktivitas sehari-hari dapat membantu mempertahankan hubungan emosional yang kuat.

Perhatian sederhana seperti ini menunjukkan bahwa pasangan tetap menjadi bagian penting dalam kehidupanmu, meskipun tanggung jawab pekerjaan sedang meningkat.

Jika akhir-akhir ini terdapat persoalan yang belum terselesaikan, Capricorn sebaiknya tidak membiarkan perbedaan pendapat terus berlarut-larut.

Cobalah membahas masalah tersebut ketika suasana hati kedua pihak cukup tenang agar percakapan dapat berlangsung dengan lebih terbuka.

Editor: Novia Tri Astuti
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