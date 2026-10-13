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Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.21 WIB

3 Zodiak yang Pintu Rezekinya Terbuka Lebar di Oktober 2026, Besok Dapat Duit  Dalam Jumlah Besar

Zodiak yang pintu rezekinya terbuka lebar di Oktober 2026 saat keesokan harinya memungkinkan mendapat uang dalam jumlah besar. (dok: magnific) - Image

Zodiak yang pintu rezekinya terbuka lebar di Oktober 2026 saat keesokan harinya memungkinkan mendapat uang dalam jumlah besar. (dok: magnific)

JawaPos.com - Menjelang pergantian tahun diprediksi akan banyak hal tak terduga yang terjadi di antara kita semua.

Segelintir orang yang beruntung sangat mungkin memperoleh sederet kebaikan yang datang dengan penuh kejutan.

Hidup seseorang pun sangat mungkin mengalami perubahan berkat adanya berbagai macam keberkahan yang diperoleh.

Melansir dari kanal YouTube Marcel Wen, berikut zodiak yang pintu rezekinya terbuka lebar di Oktober 2026 saat keesokan harinya memungkinkan mendapat uang dalam jumlah besar.

1. Zodiak Taurus

Dalam ramalan astrolog, mereka yang berzodiak taurus diramalkan akan kedatangan berbagai macam hal baik.

Salah di antaranya dimungkinkan berupa orang baru yang melaluinya berbagai macam rezeki bisa hadir.

Astrolog meyakini, kehadiran tersebut bisa berupa banyak hal mulai dari teman kerja, kolega bisnis atau bahkan pasangan.

Apa pun bentuknya, bila bisa saling bekerja sama dan menghargai maka banyak hal baik yang akan datang di kemudian hari, termasuk kemakmuran hidup.

2. Zodiak Cancer

Editor: Setyo Adi Nugroho
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