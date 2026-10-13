Logo JawaPos
HomeZodiak
Author avatar - Image
Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 20.46 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Selasa, 13 Oktober 2026: Jaga Energi dengan Istirahat Cukup

Ilustrasi zodiak Aries (freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)

JawaPos.com - Kesehatan Aries pada Selasa, 13 Oktober 2026, perlu dijaga melalui kebiasaan yang seimbang, mulai dari mengatur aktivitas harian hingga memberikan waktu bagi tubuh untuk beristirahat.

Keinginan menyelesaikan banyak pekerjaan sekaligus dapat membuatmu lupa memperhatikan kebutuhan dasar, padahal kondisi fisik dan emosional yang terjaga turut membantu menjalani rutinitas dengan lebih nyaman.

Berikut ramalan kesehatan zodiak Aries pada Selasa, 13 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Aries sebaiknya tidak terus memaksakan diri ketika jadwal harian terasa padat dan pekerjaan datang silih berganti.

Melewatkan waktu makan atau menunda istirahat demi menuntaskan tugas dapat membuat tubuh semakin lelah jika kebiasaan tersebut berlangsung terus-menerus.

Karena itu, usahakan mempertahankan jadwal makan yang teratur dan memenuhi kebutuhan cairan sepanjang hari.

Sediakan pula jeda di antara pekerjaan agar tubuh dan pikiran memiliki kesempatan untuk beristirahat sebelum kembali berkonsentrasi.

Jika aktivitas lebih banyak dilakukan sambil duduk di depan komputer atau menggunakan gawai, cobalah berdiri secara berkala dan melakukan peregangan ringan.

Editor: Novia Tri Astuti
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Selasa, 13 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Sagittarius Selasa, 13 Oktober 2026: Seimbangkan Aktivitas dan Istirahat

Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.25 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Selasa, 13 Oktober 2026: Perbaiki Pola Makan dan Istirahat - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Scorpio Selasa, 13 Oktober 2026: Perbaiki Pola Makan dan Istirahat

Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.08 WIB

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Selasa, 13 Oktober 2026: Jaga Postur dan Keseimbangan Diri - Image
Zodiak

Ramalan Kesehatan Zodiak Libra Selasa, 13 Oktober 2026: Jaga Postur dan Keseimbangan Diri

Selasa, 13 Oktober 2026 | 21.04 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero - Image
1

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Catatan Buruk Los Che Bisa Berlanjut di El Sardinero

2

Prediksi Skor Atalanta vs Venezia: La Dea Diburu Krisis, Tim Tamu Lebih Mengenaskan

3

Prediksi Skor Troyes vs Marseille: Les Phoceens Bidik Pesta Gol, Misi Keluar dari Zona Degradasi!

4

Prediksi Skor Real Betis vs Osasuna: Rekor Pertemuan Berpihak kepada Los Verdiblancos

5

Prediksi Skor Persela Lamongan vs Deltras: Duel Sengit Dua Tim Teratas Grup B Championship

6

Prediksi Skor PSS Sleman vs PSM Makassar: Super Elang Jawa Berambisi Raih Kemenangan Pertama

7

Prediksi Skor Real Sociedad vs Deportivo La Coruna: Tuan Rumah Bidik Kemenangan di La Liga

8

Prediksi Skor Racing Santander vs Valencia: Los Che Terdesak, Hasil Imbang Jadi Skenario Realistis

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

Prediksi Skor Freiburg vs Schalke 04 di Bundesliga: Tim Tamu Punya Misi Memutus Tren Buruk

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore