Ramalan Kesehatan Zodiak Aries Selasa, 13 Oktober 2026: Jaga Energi dengan Istirahat Cukup

Ilustrasi zodiak Aries (freepik)
JawaPos.com - Kesehatan Aries pada Selasa, 13 Oktober 2026, perlu dijaga melalui kebiasaan yang seimbang, mulai dari mengatur aktivitas harian hingga memberikan waktu bagi tubuh untuk beristirahat.
Keinginan menyelesaikan banyak pekerjaan sekaligus dapat membuatmu lupa memperhatikan kebutuhan dasar, padahal kondisi fisik dan emosional yang terjaga turut membantu menjalani rutinitas dengan lebih nyaman.
Aries sebaiknya tidak terus memaksakan diri ketika jadwal harian terasa padat dan pekerjaan datang silih berganti.
Melewatkan waktu makan atau menunda istirahat demi menuntaskan tugas dapat membuat tubuh semakin lelah jika kebiasaan tersebut berlangsung terus-menerus.
Karena itu, usahakan mempertahankan jadwal makan yang teratur dan memenuhi kebutuhan cairan sepanjang hari.
Sediakan pula jeda di antara pekerjaan agar tubuh dan pikiran memiliki kesempatan untuk beristirahat sebelum kembali berkonsentrasi.
Jika aktivitas lebih banyak dilakukan sambil duduk di depan komputer atau menggunakan gawai, cobalah berdiri secara berkala dan melakukan peregangan ringan.
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Jawa Pos
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