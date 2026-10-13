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Leni Setya Wati
Selasa, 13 Oktober 2026 | 20.06 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Rabu, 14 Oktober 2026: Karier Makin Bersinar, Keuangan Perlu Dijaga

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Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/macrovector)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn hari Rabu besok menunjukkan suasana hati yang cenderung positif dan stabil. Pengaruh Bulan di Scorpio membantu Capricorn menjalani aktivitas dengan lebih tenang.

Meski demikian, tetap perhatikan kesehatan, terutama kondisi tenggorokan, dengan mengurangi konsumsi makanan dan minuman yang terlalu dingin.

Dalam hubungan asmara, kesalahpahaman kecil mungkin muncul dan memicu ketegangan dengan pasangan.

Komunikasi terbuka menjadi kunci untuk menyelesaikan persoalan sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Sementara itu, di tempat kerja, Capricorn disarankan mengatur prioritas dan menyelesaikan tanggung jawab secara bertahap agar hasilnya tetap maksimal.

Untuk kamu yang berzodiak Capricorn, berikut ulasan lengkap ramalannya seperti dilansir dari Astrotalk.

Ramalan Cinta Capricorn

Kehidupan asmara Capricorn yang sudah menikah berpotensi diwarnai pembicaraan penting mengenai rencana menambah anggota keluarga.

Pengaruh Venus mendorong Anda dan pasangan untuk mulai membicarakan keinginan serta harapan bersama. Pastikan keputusan yang diambil telah melalui pertimbangan matang dan mendapat persetujuan dari kedua belah pihak.

Bagi Capricorn yang masih lajang, kesempatan menikmati kebersamaan dengan orang-orang yang ramah dan terbuka bisa menghadirkan pengalaman menyenangkan.

Anda mungkin merasa lebih nyaman berada di dekat seseorang yang memiliki karakter bersemangat dan penuh energi, terutama mereka yang berasal dari zodiak berelemen api.

Meski demikian, jangan terburu-buru mengambil keputusan terkait hubungan. Berikan waktu untuk mengenal seseorang lebih dekat dan memahami kecocokan satu sama lain.

Menurut kepercayaan astrologi, Capricorn juga dapat melakukan tindakan berbagi dengan menyumbangkan biji wijen hitam kepada orang yang membutuhkan pada hari Sabtu sebagai simbol harapan akan energi positif.

Ramalan Keuangan Capricorn

Editor: Setyo Adi Nugroho
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