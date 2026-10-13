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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 19.23 WIB

Ramalan Keuangan Zodiak Capricorn Selasa, 13 Oktober 2026: Susun Anggaran dengan Bijak

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Kondisi keuangan Capricorn pada Selasa, 13 Oktober 2026, menuntut perencanaan yang matang agar setiap keputusan tetap sejalan dengan kemampuan finansial yang dimiliki.

Keinginan mencapai target keuangan atau meningkatkan kenyamanan hidup perlu diimbangi dengan perhitungan yang masuk akal supaya pengeluaran hari ini tidak menjadi beban pada masa mendatang.

Berikut ramalan keuangan zodiak Capricorn pada Selasa, 13 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Capricorn sebaiknya memeriksa kembali susunan anggaran, terutama jika sedang menyiapkan pembelian besar, memenuhi kewajiban rutin, atau memenuhi kebutuhan keluarga.

Pastikan jumlah pengeluaran tidak melampaui kemampuan pemasukan agar kebutuhan utama tetap terpenuhi tanpa harus mengorbankan tabungan atau mengambil utang tambahan.

Tidak ada salahnya menginginkan kehidupan yang lebih baik, tetapi setiap rencana perlu disesuaikan dengan kondisi keuangan yang sebenarnya.

Cobalah meninjau pengeluaran selama beberapa waktu terakhir untuk mengetahui bagian mana yang masih bisa dikurangi tanpa mengganggu kebutuhan sehari-hari.

Biaya langganan yang jarang digunakan, pembelian spontan, hingga pengeluaran kecil yang dilakukan berulang kali dapat menyerap dana lebih besar daripada yang diperkirakan.

Editor: Novia Tri Astuti
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