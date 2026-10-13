Ramalan Asmara Zodiak Libra Selasa, 13 Oktober 2026: Jaga Keseimbangan dengan Komunikasi Jujur

Ilustrasi zodiak Libra (Freepik)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Selasa, 13 Oktober 2026, dapat berjalan lebih nyaman ketika kamu dan pasangan bersedia menyampaikan perasaan secara terbuka tanpa membiarkan dugaan yang belum jelas memengaruhi hubungan.
Keinginan untuk menjaga suasana tetap damai memang dapat membantu meredakan ketegangan, tetapi keharmonisan juga membutuhkan keberanian untuk membicarakan hal-hal yang selama ini mengganjal.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Libra pada Selasa, 13 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Bagi Libra yang sudah memiliki pasangan, jangan merasa harus selalu menyetujui keinginan orang terdekat hanya demi menghindari perbedaan pendapat.
Kamu tetap berhak menyampaikan kebutuhan dan pandangan pribadi selama dilakukan dengan cara yang menghargai perasaan pasangan.
Jika terdapat persoalan yang membuatmu kurang nyaman, pilih waktu yang tepat untuk membicarakannya dengan tenang.
Dengarkan pula penjelasan pasangan agar kalian dapat memahami sudut pandang masing-masing dan mencari penyelesaian yang tidak merugikan salah satu pihak.
Komunikasi tidak selalu harus membahas persoalan serius karena berbagi cerita tentang aktivitas sehari-hari, rencana akhir pekan, atau pengalaman sederhana juga dapat memperkuat kedekatan.
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Jawa Pos
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