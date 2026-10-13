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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 19.07 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Virgo Selasa, 13 Oktober 2026: Hargai Pasangan dan Kurangi Kritik

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Coolvector) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (Magnific/Coolvector)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Virgo pada Selasa, 13 Oktober 2026, berpeluang terasa lebih menyenangkan ketika kamu mulai memberi perhatian pada hal-hal positif dalam hubungan, bukan hanya berfokus pada kekurangan pasangan.

Keinginan untuk mendapatkan hubungan yang ideal terkadang membuatmu terlalu memperhatikan detail kecil, padahal keharmonisan juga tumbuh dari penerimaan dan kesediaan memahami perbedaan.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Virgo pada Selasa, 13 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Bagi Virgo yang sudah memiliki pasangan, cobalah menyampaikan harapan dengan cara yang lebih halus ketika ada sikap yang membuatmu kurang nyaman.

Ucapan yang disampaikan dengan tenang biasanya memberikan ruang lebih besar bagi pasangan untuk memahami maksudmu dibandingkan kritik yang muncul ketika emosi sedang meningkat.

Kamu juga perlu mengingat bahwa setiap orang memiliki kebiasaan dan cara menunjukkan kasih sayang yang tidak selalu sama.

Hal yang menurutmu kurang tepat belum tentu dilakukan pasangan dengan maksud buruk, sehingga penting untuk mencari penjelasan sebelum menarik kesimpulan.

Mengapresiasi usaha kecil yang dilakukan pasangan dapat membantu menciptakan suasana yang lebih akrab dan membuat hubungan terasa saling mendukung.

Editor: Novia Tri Astuti
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