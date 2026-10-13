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Leni Setya Wati
Selasa, 13 Oktober 2026 | 17.24 WIB

Ramalan Zodiak Virgo Besok Rabu, 14 Oktober 2026: Keuangan Stabil, Hubungan Asmara Perlu Dijaga

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific/macrovector) - Image

Ilustrasi zodiak Virgo (magnific/macrovector)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Virgo hari ini mengingatkan Anda untuk lebih memperhatikan kondisi emosional dan menjaga komunikasi dengan orang-orang di sekitar.

Transit Bulan di Scorpio mungkin membuat Anda merasa gelisah atau kurang nyaman dalam menjalani aktivitas. Karena itu, pastikan kebutuhan istirahat terpenuhi dan pola makan tetap terjaga agar tubuh tidak mudah kelelahan.

Dalam kehidupan asmara, pertengkaran kecil dengan pasangan mungkin terjadi apabila Anda atau pasangan kesulitan memahami sudut pandang masing-masing.

Hindari memperpanjang persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan melalui percakapan tenang. Sementara itu, Virgo yang masih lajang mungkin mulai tertarik kepada seseorang hingga kerap memikirkannya.

Dari sisi keuangan, pengaruh Merkurius membawa gambaran yang relatif stabil. Sejumlah tagihan yang tertunda mungkin bisa segera dibayarkan atau dana yang sebelumnya tertahan mulai tersedia kembali.

Meski demikian, Anda tetap perlu mencatat pengeluaran dan berhati-hati ketika berencana meminjamkan uang kepada orang lain.

Dalam urusan karier, Virgo memiliki kesempatan untuk meningkatkan kemampuan melalui rutinitas yang lebih teratur dan masukan dari orang berpengalaman.

Adapun dari sisi kesehatan, aktivitas fisik sederhana dapat membantu mengurangi stres sekaligus memperbaiki suasana hati.

Editor: Novia Tri Astuti
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