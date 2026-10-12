10 Kesalahan Terbesar yang Dilakukan Perempuan Saat Mencari Cinta, Cek dan Jangan Salah lagi!

JawaPos.com - Mencari cinta dan pasangan yang tepat bukan sekadar tentang menemukan seseorang yang menarik atau membuat hati berdebar.

Hubungan yang sehat juga membutuhkan kesesuaian nilai, komunikasi yang terbuka, rasa saling menghormati, serta kemampuan mengenali apakah seseorang benar-benar siap membangun komitmen.

Namun, dalam proses mencari cinta, sebagian perempuan bisa terjebak dalam pola pendekatan yang justru membuat mereka mengabaikan kebutuhan dan harapan sendiri.

Kesalahan saat berkencan tidak selalu berarti seseorang gagal memahami cinta. Terkadang, pengalaman masa lalu, ketakutan akan kesepian, atau harapan yang terlalu besar membuat seseorang sulit menilai hubungan secara objektif.

Akibatnya, waktu dan energi emosional dapat tercurah kepada orang yang tidak memberikan kepastian atau hubungan yang sebenarnya tidak sesuai dengan kebutuhan.

Dilansir dari Your Tango, ada sejumlah kesalahan yang kerap dilakukan perempuan ketika mencari cinta, mulai dari bertahan dengan orang yang tidak tersedia secara emosional hingga membandingkan kehidupan asmara dengan pasangan lain di media sosial.

Memahami pola-pola ini dapat membantu seseorang menjalani proses pendekatan dengan lebih sadar, tanpa harus kehilangan jati diri demi mendapatkan pasangan. Yuk simak, agar tidak salah memilih pasangan.