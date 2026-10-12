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Vindi Rayinda Ayudya
Selasa, 13 Oktober 2026 | 01.08 WIB

8 Aturan yang Diikuti Orang-Orang dengan Kebiasaan Kencan Sehat

Ilustrasi hubungan sehat (magnific) - Image

Ilustrasi hubungan sehat (magnific)

JawaPos.com - Mencari pasangan bukan hanya tentang menemukan seseorang yang menarik, tetapi juga membangun hubungan yang memberikan rasa aman, nyaman, dan saling menghargai. 

Orang-orang dengan kebiasaan kencan sehat biasanya memahami bahwa hubungan yang baik tidak terbentuk hanya karena adanya ketertarikan. 

Dibutuhkan komunikasi yang jujur, batasan pribadi yang jelas, serta kesediaan untuk mengenal satu sama lain tanpa terburu-buru.

Dalam proses berkencan, seseorang mungkin merasa perlu selalu menyenangkan calon pasangan agar hubungan terus berlanjut. 

Ada pula yang mengabaikan tanda-tanda ketidakcocokan karena telanjur memiliki perasaan. 

Padahal, kebiasaan berkencan yang sehat justru membantu seseorang tetap mengenali kebutuhan dirinya sambil memberi ruang bagi orang lain untuk menunjukkan karakter yang sebenarnya.

Dilansir dari Your Tango, topik mengenai kebiasaan berkencan yang sehat dapat dipahami melalui prinsip-prinsip hubungan yang saling menghormati, komunikasi terbuka, dan kesadaran terhadap kebutuhan emosional. 

Ternyata, prinsip-prinsip ini juga sejalan dengan panduan hubungan sehat dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang menekankan pentingnya batasan pribadi, rasa aman, dan kemampuan berkomunikasi dalam relasi.

Editor: Novia Tri Astuti
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