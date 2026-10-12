Ramalan Zodiak Capricorn Besok Selasa, 13 Oktober 2026: Sikap Tegas, Peluang Baru, dan Harmoni Hidup

Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Ramalan zodiak Capricorn besok, Selasa, 13 Oktober 2026, mengajak kamu mencermati dinamika hubungan, menentukan langkah profesional dengan lebih percaya diri, serta menata keuangan agar tetap sejalan dengan kebutuhan sehari-hari.
Sejumlah urusan mungkin menuntut perhatian dalam waktu berdekatan, sehingga kemampuan memilah prioritas akan menjadi bekal penting untuk menjalani hari dengan lebih terarah.
Di tengah kesibukan, Capricorn juga perlu memberi ruang bagi komunikasi yang jujur dan kebiasaan hidup yang seimbang agar ambisi tidak membuat kebutuhan pribadi terabaikan.
Hubungan asmara Capricorn membutuhkan keseimbangan antara keinginan untuk mempertahankan pendirian dan kesediaan memahami sudut pandang pasangan.
Sebagai pribadi yang cenderung serius ketika menjalani hubungan, Capricorn mungkin lebih nyaman mencari penyelesaian secara langsung, tetapi tidak semua persoalan dapat diselesaikan hanya dengan mengandalkan logika.
Terkadang, pasangan lebih membutuhkan perhatian dan kesempatan untuk menyampaikan perasaan daripada nasihat yang diberikan terlalu cepat.
Cobalah mendengarkan tanpa menyela ketika pembicaraan menyentuh hal yang sensitif, kemudian sampaikan pendapat dengan cara yang tidak membuat pihak lain merasa disudutkan.
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Jawa Pos
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