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Dea Agustin Adrianingtyas
Senin, 12 Oktober 2026 | 18.39 WIB

Ramalan Zodiak Sagitarius dan Capricorn 12 Oktober 2026: Cinta, Karir, Kesehatan dan Keuangan

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific) - Image

Ilustrasi zodiak Sagitarius dan Capricorn (Magnific)

JawaPos.com - Zodiak sagitarius mungkin bangun dengan perasaan sedikit tegang dan cemas. Ketegangan dan kecemasan ini mungkin berkaitan dengan sesuatu dalam mimpi. Namun, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. 

Jam-jam malam akan baik untuk sagitarius. Sagitarius dapat menghabiskan hari ini bersama keluarga, teman, atau sendirian dengan mendengarkan musik, membaca buku, atau menonton salah satu serial televisi favorit.

Hari ini mungkin memiliki efek menguntungkan dan membuat zodiak capricorn merasa gembira tentang beberapa bagian kehidupan. 

Capricorn harus mempertahankan sikap positif, dan menggunakan penalaran serta pemikiran praktis dalam situasi yang menantang. Hari ini juga merupakan kesempatan yang sangat baik bagi capricorn untuk berhubungan kembali dengan orang-orang yang sudah lama tidak ditemui.

Dilansir JawaPos.com dari laman Horoscope.com dan Astroyogi.com, berikut adalah ramalan zodiak Sagitarius dan Capricorn pada Senin, 12 Oktober 2026.

Sagitarius (22 November – 21 Desember)

Zodiak sagitarius harus mampu mengendalikan emosi dan tidak membiarkannya menguasai diri. Terkait karir, jangan membiarkan kesempatan bagus lepas dari tangan, atau sagitarius akan menyesalinya nanti.

Sementara itu, sagitarius terhindar dari semua rintangan serta kesulitan besar di bidang kesehatan. Pada ranah keuangan, sagitarius harus memilih investasi yang aman guna memiliki sumber pendapatan yang stabil dan terjamin.

Cinta Sagitarius

Sagitarius perlu sedikit mengendalikan emosi dan tidak membiarkannya menguasai diri. Duduklah bersama pasangan untuk menyampaikan pikiranmu. 

Editor: Setyo Adi Nugroho
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