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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 22.20 WIB

Ramalan Asmara Zodiak Cancer Sabtu, 10 Oktober 2026: Ungkapkan Perasaan dan Bangun Kepercayaan

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik) - Image

Ilustrasi zodiak Cancer (Freepik)

JawaPos.com - Kehidupan asmara Cancer pada Sabtu, 10 Oktober 2026, mengingatkan pentingnya keterbukaan dalam menjaga hubungan agar tetap hangat dan saling memahami.

Ketika perasaan tidak tersampaikan dengan baik, kesalahpahaman bisa muncul meskipun kedua pihak sebenarnya memiliki keinginan yang sama untuk mempertahankan kedekatan.

Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Cancer pada Sabtu, 10 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Cancer yang sudah memiliki pasangan mungkin berharap orang terdekat mampu memahami perubahan suasana hati tanpa perlu banyak penjelasan.

Keinginan untuk dimengerti memang wajar, terutama ketika kamu menganggap kedekatan emosional sebagai bagian penting dalam hubungan.

Namun, pasangan tidak selalu bisa mengetahui apa yang sedang kamu pikirkan karena setiap orang memiliki cara berbeda dalam membaca perasaan dan menunjukkan perhatian.

Daripada menyimpan kekecewaan sambil menunggu pasangan menyadari masalahnya, cobalah menyampaikan isi hati secara langsung dengan bahasa yang tenang.

Jelaskan hal-hal yang membuatmu merasa kurang nyaman tanpa menjadikan percakapan sebagai kesempatan untuk menyalahkan satu sama lain.

Editor: Novia Tri Astuti
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