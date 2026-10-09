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Leni Setya Wati
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 01.24 WIB

Ramalan Zodiak Capricorn Besok Sabtu, 10 Oktober 2026: Uang Tertunda Berpotensi Cair

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Ilustrasi zodiak Capricorn (magnific)

JawaPos.com - Pergerakan Bulan di Virgo mengingatkan Capricorn untuk menjaga keseimbangan antara kehidupan pribadi dan tanggung jawab sehari-hari.

Menghabiskan waktu bersama keluarga atau orang-orang terdekat memang penting, tetapi jangan sampai Anda mengabaikan kebutuhan diri sendiri.

Luangkan waktu untuk beristirahat dan tetap aktif secara fisik agar tubuh terasa lebih bugar.

Dalam urusan asmara, Capricorn mungkin menghadapi kesalahpahaman dengan pasangan. Situasi tersebut sebaiknya disikapi dengan kepala dingin agar persoalan kecil tidak berkembang menjadi pertengkaran yang lebih besar.

Sementara itu, Capricorn yang masih lajang berpeluang mengenal seseorang yang menarik perhatian, termasuk sosok berzodiak Aries.

Dari sisi keuangan, ada kemungkinan kondisi finansial berangsur membaik. Uang yang sebelumnya tertunda atau keuntungan dari pekerjaan lama berpotensi memberikan tambahan pemasukan.

Namun, tetaplah bijak dalam mengelola uang tersebut. Di tempat kerja, kemampuan bekerja sama akan menjadi kunci penting untuk menyelesaikan tanggung jawab dengan baik.

Dilansir dari laman Astrotalk, inilah ramalan lengkap zodiak Capricorn pada Sabtu, 10 Oktober 2026.

Cinta Capricorn

Editor: Hanny Suwindari
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