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Vindi Rayinda Ayudya
Sabtu, 10 Oktober 2026 | 00.17 WIB

Ramalan Zodiak Leo Besok Sabtu 10 Oktober 2026: Jangan Abaikan Perasaan di Balik Senyuman

Ilustrasi zodiak Leo (magnific/pikisuperstar) - Image

Ilustrasi zodiak Leo (magnific/pikisuperstar)

JawaPos.com - Ramalan zodiak Leo besok, Sabtu 10 Oktober 2026, mengingatkan kamu untuk tidak selalu memaksakan diri agar terlihat kuat dan bersemangat di hadapan orang lain.

Ada kalanya kamu membutuhkan waktu untuk menenangkan pikiran, menjauh sejenak dari keramaian, dan memahami perasaan yang selama ini terabaikan.

Dalam urusan asmara, pertemuan melalui teman atau lingkungan pergaulan bisa menghadirkan cerita menarik, sedangkan hubungan yang sudah terjalin membutuhkan perhatian yang tulus.

Keuangan relatif perlu dijaga melalui keputusan yang terukur, sementara pekerjaan mungkin terasa monoton sehingga kamu harus menemukan cara baru agar tetap termotivasi.

Kesehatan juga sebaiknya tidak dikesampingkan, terutama dengan mengurangi kebiasaan yang kurang baik dan memberi tubuh waktu untuk beristirahat.

Dilansir dari Astro Talk, berikut ramalan lengkap zodiak Leo untuk Sabtu, 10 Oktober 2026.

Asmara

Kehidupan asmara Leo besok berpotensi menghadirkan suasana yang menarik, terutama jika kamu bersedia membuka diri terhadap percakapan dan pertemuan baru.

Bagi Leo yang masih lajang, kesempatan mengenal seseorang bisa datang melalui teman dekat, rekan dalam lingkungan sosial, atau orang yang sebelumnya hanya kamu kenal sekilas.

Editor: Novia Tri Astuti
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