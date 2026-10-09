Ramalan Keuangan Zodiak Capricorn Jumat, 9 Oktober 2026: Pemasukan Membaik, Tetap Bijak

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi keuangan Capricorn pada Jumat, 9 Oktober 2026 menunjukkan peluang perkembangan yang cukup menggembirakan, terutama jika terdapat pemasukan yang selama ini belum diterima.
Pembayaran yang sempat tertunda atau urusan finansial yang belum menemukan penyelesaian mungkin mulai menunjukkan titik terang.
AstroTalk menyebut pengaruh Venus sebagai salah satu faktor yang dikaitkan dengan peluang membaiknya kondisi finansial Capricorn secara bertahap.
Meski demikian, setiap pemasukan yang diterima tetap perlu dikelola secara terencana agar manfaatnya dapat dirasakan lebih lama.
Capricorn sebaiknya tidak langsung menghabiskan uang tambahan untuk membeli barang atau memenuhi keinginan yang sebenarnya masih bisa ditunda.
Dahulukan kebutuhan rumah tangga, pembayaran tagihan, serta kewajiban lain yang harus segera diselesaikan.
Setelah kebutuhan utama terpenuhi, Capricorn dapat membagi sisa pemasukan untuk tabungan, dana darurat, dan keperluan tambahan sesuai kemampuan.
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Jawa Pos
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