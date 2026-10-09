Ramalan Keuangan Zodiak Capricorn Jumat, 9 Oktober 2026: Pemasukan Membaik, Tetap Bijak

JawaPos.com - Kondisi keuangan Capricorn pada Jumat, 9 Oktober 2026 menunjukkan peluang perkembangan yang cukup menggembirakan, terutama jika terdapat pemasukan yang selama ini belum diterima.

Pembayaran yang sempat tertunda atau urusan finansial yang belum menemukan penyelesaian mungkin mulai menunjukkan titik terang.

Berikut ramalan keuangan zodiak Capricorn pada Jumat, 9 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

AstroTalk menyebut pengaruh Venus sebagai salah satu faktor yang dikaitkan dengan peluang membaiknya kondisi finansial Capricorn secara bertahap.

Meski demikian, setiap pemasukan yang diterima tetap perlu dikelola secara terencana agar manfaatnya dapat dirasakan lebih lama.

Capricorn sebaiknya tidak langsung menghabiskan uang tambahan untuk membeli barang atau memenuhi keinginan yang sebenarnya masih bisa ditunda.

Dahulukan kebutuhan rumah tangga, pembayaran tagihan, serta kewajiban lain yang harus segera diselesaikan.