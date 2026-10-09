Ramalan Asmara Zodiak Libra Jumat, 9 Oktober 2026: Redakan Ketegangan dengan Komunikasi

Ilustrasi zodiak Libra (Magnific/Pikisuperstar)
JawaPos.com - Kehidupan asmara Libra pada Jumat, 9 Oktober 2026 mungkin diwarnai perbedaan pendapat yang memunculkan sedikit ketegangan bersama pasangan.
Meski demikian, situasi tersebut tidak selalu menandakan bahwa hubungan sedang menghadapi persoalan serius.
Kesalahpahaman bisa muncul ketika kedua pihak memiliki sudut pandang berbeda atau kesulitan menyampaikan perasaan dengan cara yang tepat.
Berikut ramalan kehidupan asmara zodiak Libra pada Jumat, 9 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.
Bagi Libra yang sudah memiliki pasangan, suasana yang mulai terasa canggung sebaiknya tidak dibiarkan berlarut-larut.
Cobalah mengambil inisiatif untuk mengajak pasangan menghabiskan waktu bersama dalam suasana yang santai dan menyenangkan.
Berbincang sambil menikmati makanan favorit atau melakukan kegiatan sederhana berdua dapat membantu mencairkan suasana yang sebelumnya terasa kurang nyaman.
Momen seperti ini juga bisa menjadi kesempatan untuk kembali membangun kedekatan setelah keduanya disibukkan oleh berbagai urusan.
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Jawa Pos
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