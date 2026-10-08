Jika Kamu Ingin Mengetahui Kapan Rasa Suka Berubah Menjadi Obsesi, Lakukan 6 Cara Menurut Psikologi

seseorang yang merasa terobsesi pada pasangannya. (Magnific)

JawaPos.com - Rasa suka kepada seseorang adalah hal yang sangat manusiawi. Ketika kita tertarik pada seseorang, wajar jika kita ingin mengenalnya lebih dekat, memikirkan dirinya, menunggu pesan darinya, atau merasa bahagia ketika mendapat perhatian darinya. Pada tahap tertentu, perasaan seperti ini bahkan dapat membuat hidup terasa lebih berwarna.



Namun, ada batas yang perlu diperhatikan.



Rasa suka yang sehat biasanya masih memberi ruang bagi kehidupan pribadi. Kita tetap bisa bekerja, belajar, menjalani hobi, bertemu teman, dan menikmati waktu tanpa orang yang kita sukai. Sebaliknya, ketika perhatian kepada seseorang mulai mengambil terlalu banyak ruang dalam pikiran dan perilaku, perasaan tersebut dapat bergerak ke arah yang lebih tidak sehat.



Dalam psikologi, obsesi bukan sekadar "suka banget". Obsesi berkaitan dengan pikiran atau dorongan yang sulit dikendalikan dan terus berulang, bahkan ketika seseorang menyadari bahwa hal tersebut mulai mengganggu kehidupannya. Karena itu, yang perlu diperhatikan bukan hanya seberapa kuat perasaan kita, tetapi juga seberapa besar perasaan tersebut mengendalikan kita.



DIlansir dari Psychology Today pada Kamis (8/10), jika kamu ingin mengetahui apakah rasa suka yang kamu rasakan masih berada dalam batas yang sehat atau mulai berubah menjadi obsesi, berikut enam cara yang dapat digunakan untuk mengetahuinya.



1. Perhatikan seberapa sering pikiran tentang dirinya muncul



Cara pertama adalah melihat frekuensi pikiranmu tentang orang tersebut.



Memikirkan seseorang yang disukai tentu bukan sesuatu yang aneh. Kamu mungkin teringat senyumnya ketika sedang bekerja, membayangkan percakapan dengannya sebelum tidur, atau merasa senang ketika mengingat momen tertentu bersamanya.



Masalah mulai muncul ketika hampir setiap situasi selalu mengarah kepadanya.



Sedang makan, kamu memikirkannya. Sedang bekerja, perhatianmu kembali kepadanya. Sedang bersama teman, kamu tetap sibuk membayangkan apa yang sedang dia lakukan. Bahkan ketika mencoba tidur, pikiran tentang dirinya terus berputar.



Dalam kondisi seperti ini, pertanyaan yang penting bukanlah, "Apakah aku sering memikirkannya?"



Pertanyaannya adalah:



"Apakah aku masih bisa mengalihkan perhatian ketika aku ingin berhenti memikirkannya?"



Kemampuan mengalihkan perhatian merupakan salah satu hal penting yang perlu diperhatikan. Ketertarikan yang sehat biasanya masih memungkinkan seseorang untuk kembali fokus pada aktivitas lain. Sementara itu, pola pikiran yang semakin obsesif dapat terasa seperti sesuatu yang terus mengambil alih perhatian.



Kamu mungkin sudah berkata kepada diri sendiri, "Sudahlah, jangan dipikirkan," tetapi beberapa menit kemudian pikiran itu kembali lagi.



Semakin sering hal tersebut terjadi dan semakin sulit kamu mengendalikan perhatianmu, semakin penting untuk mengevaluasi pola tersebut.



Bukan berarti setiap orang yang sering memikirkan seseorang sedang mengalami obsesi. Pada fase awal ketertarikan atau hubungan romantis, intensitas pikiran memang bisa meningkat. Yang perlu diperhatikan adalah apakah intensitas tersebut mulai mengganggu fungsi kehidupan sehari-hari.



2. Periksa apakah kamu mulai mencari kepastian secara berlebihan



Rasa suka sering membuat seseorang ingin mendapatkan kepastian.



Apakah dia menyukaiku?



Mengapa dia belum membalas pesan?



Apakah dia sedang berbicara dengan orang lain?



Apakah dia masih memikirkanku?



Pertanyaan-pertanyaan seperti ini sebenarnya sangat manusiawi. Ketika kita peduli kepada seseorang, ketidakpastian memang dapat membuat kita gelisah.



Namun, pola tersebut bisa menjadi masalah ketika kamu mulai membutuhkan kepastian terus-menerus untuk merasa tenang.



Misalnya, kamu merasa harus memeriksa pesan berkali-kali. Kamu melihat apakah dia sedang online. Kamu memperhatikan perubahan kecil dalam cara dia berbicara. Kamu membaca ulang percakapan lama untuk mencari "tanda". Bahkan sebuah pesan sederhana seperti "oke" bisa kamu analisis berulang kali untuk mengetahui apakah dia sedang marah, bosan, atau kehilangan ketertarikan.



Di sinilah pentingnya membedakan rasa ingin tahu dengan kebutuhan kompulsif untuk mendapatkan kepastian.



Rasa ingin tahu masih bisa berhenti.



Sebaliknya, kebutuhan akan kepastian dapat menciptakan siklus:



cemas → mencari informasi → merasa lega sementara → muncul keraguan baru → mencari informasi lagi.



Siklus seperti ini dapat membuat seseorang semakin terikat secara emosional.



Karena itu, cobalah bertanya kepada diri sendiri:



"Apakah aku mencari informasi karena memang membutuhkannya, atau karena aku tidak tahan dengan rasa tidak pasti?"



Jika jawabannya yang kedua, mungkin ada sesuatu yang perlu diperhatikan.



Belajar menerima bahwa kita tidak selalu bisa mengetahui isi pikiran atau kehidupan orang lain merupakan bagian penting dari regulasi emosi dalam hubungan.



3. Lihat apakah kamu mulai mengabaikan kehidupanmu sendiri



Salah satu tanda yang lebih jelas adalah perubahan pada kehidupan sehari-hari.



Ketika menyukai seseorang, kita mungkin memang menyediakan lebih banyak waktu untuknya. Itu normal. Tetapi hubungan atau ketertarikan yang sehat seharusnya tidak membuat seluruh kehidupan kita menyusut.



Perhatikan apakah kamu mulai meninggalkan hal-hal yang sebelumnya penting.



Misalnya:



mengabaikan pekerjaan karena sibuk memikirkan dirinya,

menunda tugas karena menunggu pesan,

berhenti melakukan hobi,

menjauh dari teman,

mengurangi waktu bersama keluarga,

mengorbankan tidur,

kehilangan konsentrasi,

atau mengubah seluruh rutinitas hanya untuk mendapatkan perhatian seseorang.



Jika hal-hal tersebut mulai terjadi, perasaanmu mungkin sudah mengambil ruang yang terlalu besar.



Dalam hubungan yang sehat, seseorang tetap memiliki identitas pribadi. Ia masih memiliki tujuan, teman, aktivitas, nilai, dan kehidupan yang tidak sepenuhnya bergantung pada satu orang.



Obsesi cenderung membuat pusat perhatian menjadi semakin sempit.



Dunia perlahan terasa seperti hanya memiliki satu hal yang penting: orang tersebut.



Padahal, semakin sehat kondisi emosional seseorang, semakin mampu ia mempertahankan keseimbangan antara kehidupan pribadi dan hubungan dengan orang lain.



Cobalah membuat pemeriksaan sederhana.



Tanyakan:



"Jika orang ini tiba-tiba tidak hadir dalam hidupku selama beberapa hari, apakah hidupku masih berjalan seperti biasa?"



Jika jawabannya tidak, mungkin sudah waktunya melihat kembali seberapa besar ketergantungan emosional yang terbentuk.



4. Perhatikan apakah kamu mulai mengabaikan batasan dirinya



Ini adalah bagian yang sangat penting.



Rasa suka yang sehat tetap menghargai batasan.



Ketika seseorang tidak membalas pesan, kamu dapat memberikan ruang. Ketika dia mengatakan sedang sibuk, kamu bisa menerimanya. Ketika dia mengatakan tidak ingin membicarakan sesuatu, kamu menghormati keputusan tersebut.



Namun, ketika rasa suka berubah menjadi obsesi, keinginan untuk mendapatkan perhatian dapat menjadi lebih kuat daripada penghormatan terhadap batasan.



Seseorang mungkin mulai berpikir:



"Kalau dia tidak membalas, aku harus mengirim pesan lagi."



"Kalau dia tidak mau bertemu, aku harus mencari alasan lain."



"Kalau dia tidak memberi tahu aku, aku harus mencari tahu sendiri."



Pola seperti ini perlu diperhatikan karena ketertarikan tidak memberikan seseorang hak untuk mengendalikan orang lain.



Dalam psikologi, kemampuan menghormati otonomi orang lain merupakan bagian penting dari relasi yang sehat.



Orang yang kita sukai tetap memiliki hak untuk memiliki ruang pribadi, teman sendiri, aktivitas sendiri, dan keputusan sendiri.



Karena itu, salah satu cara paling sederhana untuk menguji perasaanmu adalah melihat bagaimana kamu bereaksi terhadap kata "tidak".



Apakah kamu dapat menerimanya?



Atau kamu merasa harus menemukan cara agar mendapatkan apa yang kamu inginkan?



Jika penolakan atau batasan membuatmu terdorong untuk semakin mengejar, mengawasi, atau memaksa interaksi, itu merupakan tanda yang perlu dianggap serius.



5. Periksa apakah harga dirimu mulai bergantung pada responsnya



Rasa suka dapat memberikan kebahagiaan, tetapi kebahagiaan yang terlalu bergantung pada respons seseorang bisa menjadi tanda masalah.



Misalnya, ketika dia membalas pesan, kamu merasa sangat berharga.



Ketika dia memberikan perhatian, kamu merasa percaya diri.



Namun, ketika dia tidak merespons, kamu langsung merasa tidak berarti.



Ketika dia terlihat dekat dengan orang lain, kamu merasa dirimu tidak cukup baik.



Pada titik tertentu, nilai dirimu mulai ditentukan oleh perilaku orang tersebut.



Ini adalah sesuatu yang perlu diperhatikan.



Harga diri yang sehat seharusnya tidak sepenuhnya bergantung pada apakah seseorang menyukai kita atau tidak.



Seseorang boleh menolak kita tanpa berarti kita tidak berharga.



Seseorang boleh berubah pikiran tanpa berarti kita gagal sebagai manusia.



Seseorang boleh tidak membalas pesan tanpa berarti kita tidak layak mendapatkan kasih sayang.



Ketika seluruh perasaan tentang diri sendiri bergantung pada satu orang, hubungan tersebut dapat menjadi sangat menguras emosi.



Kamu mungkin mulai terus mencari validasi.



"Apakah aku menarik?"



"Apakah kamu masih menyukaiku?"



"Apakah aku cukup baik?"



"Apakah ada orang lain yang lebih baik dariku?"



Semakin banyak jawaban dari orang tersebut yang dibutuhkan untuk merasa aman, semakin besar kemungkinan terjadi ketergantungan emosional.



Karena itu, coba tanyakan:



"Apakah aku menyukai orang ini, atau aku membutuhkan orang ini agar merasa berharga?"



Keduanya terdengar mirip, tetapi secara psikologis memiliki perbedaan yang sangat besar.



6. Amati apakah perasaan tersebut membuatmu kehilangan kendali



Cara terakhir mungkin merupakan yang paling penting.



Tanyakan apakah kamu masih merasa memiliki kendali atas pikiran, emosi, dan tindakanmu.



Rasa suka dapat terasa kuat tanpa harus mengendalikan hidup seseorang.



Kamu bisa merasa sangat tertarik tetapi tetap memilih untuk bekerja.



Kamu bisa merasa rindu tetapi tetap menghormati ruang pribadi.



Kamu bisa merasa cemburu tetapi tidak langsung bertindak berdasarkan kecemburuan tersebut.



Kamu bisa merasa takut kehilangan tetapi tetap memahami bahwa orang lain memiliki kebebasan memilih.



Sebaliknya, ketika seseorang mulai merasa bahwa dirinya "tidak bisa menahan diri", situasinya perlu diperhatikan lebih serius.



Misalnya, kamu terus memeriksa media sosial meskipun tahu hal tersebut membuatmu semakin cemas. Kamu terus mengirim pesan meskipun sudah berjanji kepada diri sendiri untuk berhenti. Kamu tidak dapat berkonsentrasi pada pekerjaan karena pikiranmu terus kembali kepada orang tersebut.



Di sinilah perbedaan antara perasaan yang kuat dan perasaan yang mengendalikan perilaku menjadi sangat penting.



Perasaan tidak selalu bisa kita pilih.



Tetapi kita tetap memiliki tanggung jawab terhadap bagaimana kita merespons perasaan tersebut.



Jadi, kapan rasa suka mulai berubah menjadi obsesi?



Tidak ada satu angka atau batas waktu yang berlaku untuk semua orang.



Bukan berarti jika kamu memikirkan seseorang selama tiga jam sehari, otomatis itu obsesi. Begitu pula tidak berarti jika kamu sering merasa rindu, maka perasaanmu tidak sehat.



Yang lebih penting adalah melihat pola dan dampaknya.



Rasa suka cenderung memberikan ruang bagi kehidupan.



Obsesi cenderung mengambil ruang dari kehidupan.



Rasa suka memungkinkan kita menghargai orang lain sebagai individu yang memiliki kebebasan.



Obsesi dapat membuat kita ingin mengendalikan atau terus mendapatkan kepastian dari orang tersebut.



Rasa suka dapat membuat kita bahagia ketika mendapatkan perhatian.



Obsesi dapat membuat suasana hati kita sepenuhnya bergantung pada perhatian tersebut.



Dan rasa suka biasanya masih memungkinkan kita memilih bagaimana bertindak.



Obsesi dapat membuat kita merasa bahwa kita harus melakukan sesuatu meskipun sebenarnya kita tahu tindakan tersebut tidak membantu.



Jangan buru-buru menyalahkan diri sendiri



Jika kamu menemukan beberapa tanda di atas dalam dirimu, jangan langsung memberikan label bahwa kamu "terobsesi" atau bahwa ada sesuatu yang salah dengan dirimu.



Manusia memang dapat mengalami keterikatan emosional yang sangat kuat. Ketidakpastian, rasa takut kehilangan, pengalaman masa lalu, kecemasan, dan kebutuhan akan kedekatan dapat memengaruhi cara seseorang memikirkan orang yang disukainya.



Yang penting adalah menyadarinya.



Kesadaran memberikan kesempatan untuk mengambil kembali kendali.



Kamu bisa mulai dengan mengurangi kebiasaan memeriksa media sosial secara berulang, mengembalikan perhatian pada pekerjaan dan hobi, menjaga hubungan dengan teman dan keluarga, serta belajar menerima bahwa tidak semua pertanyaan dalam hubungan harus segera mendapatkan jawaban.



Jika pikiran atau dorongan tersebut terasa sangat sulit dikendalikan, mengganggu tidur, pekerjaan, hubungan sosial, atau membuatmu melakukan tindakan yang sebenarnya tidak kamu inginkan, berbicara dengan psikolog atau profesional kesehatan mental dapat menjadi langkah yang bijaksana.



Meminta bantuan bukan berarti perasaanmu salah.



Itu berarti kamu sedang berusaha memahami perasaan tersebut dengan cara yang lebih sehat.



Pada akhirnya, cinta seharusnya tidak menghapus dirimu sendiri



Menyukai seseorang bisa menjadi pengalaman yang indah.



Kita dapat merasa bersemangat, lebih hidup, dan menemukan kebahagiaan dalam kehadiran seseorang. Tetapi hubungan yang sehat tetap membutuhkan ruang untuk menjadi diri sendiri.



Kamu boleh mencintai seseorang tanpa kehilangan kehidupanmu.



Kamu boleh merindukan seseorang tanpa harus terus mengejarnya.



Kamu boleh peduli tanpa harus mengawasi.



Kamu boleh merasa takut kehilangan tanpa mencoba mengendalikan.



Dan kamu boleh menyukai seseorang tanpa menjadikan responsnya sebagai ukuran harga dirimu.



Mungkin salah satu pertanyaan paling sederhana untuk memahami apakah rasa suka mulai bergerak ke arah obsesi adalah:



"Apakah perasaan ini membuat hidupku semakin luas, atau justru membuat duniaku semakin sempit?"



Jika perasaan tersebut masih memberi ruang untuk bertumbuh, menjalani kehidupan, menghargai batasan, dan menghormati kebebasan kedua belah pihak, kemungkinan besar kamu masih berada dalam wilayah ketertarikan yang lebih sehat.



Namun, jika satu orang mulai menjadi pusat dari hampir semua pikiran, keputusan, emosi, dan aktivitasmu, mungkin sudah waktunya berhenti sejenak.



Bukan untuk mematikan perasaan.



