Ramalan Kesehatan Zodiak Capricorn Kamis, 8 Oktober 2026: Jaga Hidrasi dan Kebugaran

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/pikisuperstar)
JawaPos.com - Kondisi kesehatan Capricorn pada Kamis, 8 Oktober 2026 berada dalam situasi yang cukup mendukung, terutama bagi mereka yang sudah terbiasa menjaga kebugaran tubuh.
Perhatian utama hari ini berkaitan dengan kecukupan cairan, terlebih jika Capricorn berencana melakukan aktivitas fisik atau olahraga.
AstroTalk memberikan gambaran positif mengenai kesehatan Capricorn, tetapi mengingatkan agar kebutuhan air tetap diperhatikan ketika tubuh mulai banyak bergerak.
Jika memiliki jadwal olahraga, sebaiknya siapkan air minum sebelum memulai aktivitas sehingga kebutuhan cairan dapat dipenuhi secara berkala.
Jangan menunggu hingga rasa haus muncul berlebihan karena tubuh membutuhkan cairan selama aktivitas berlangsung.
Capricorn yang lebih sering menghabiskan waktu di dalam ruangan juga tetap perlu menjaga kebiasaan minum secara teratur sepanjang hari.
Kesibukan pekerjaan terkadang membuat seseorang lupa memenuhi kebutuhan tubuh, sehingga Capricorn sebaiknya menyediakan waktu khusus untuk minum di sela aktivitas.
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Jawa Pos
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