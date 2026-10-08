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Vindi Rayinda Ayudya
Jumat, 9 Oktober 2026 | 02.33 WIB

Ramalan Karier Zodiak Capricorn Kamis, 8 Oktober 2026: Pertahankan Fokus Saat Bekerja

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Coolvector) - Image

Ilustrasi zodiak Capricorn (Magnific/Coolvector)

JawaPos.com - Karier Capricorn pada Kamis, 8 Oktober 2026 membutuhkan konsentrasi yang cukup kuat ketika rutinitas pekerjaan mulai terasa berulang dan kurang menarik.

Aktivitas yang monoton tidak selalu berarti Capricorn sudah tidak cocok dengan bidang yang ditekuni, tetapi dapat menjadi tanda bahwa cara menjalani pekerjaan perlu sedikit diperbarui.

Berikut ramalan karier zodiak Capricorn pada Kamis, 8 Oktober 2026 yang dilansir dari AstroTalk.

Pengaruh Saturnus dapat membuat berbagai hal di sekitar pekerjaan terasa lebih mudah mengalihkan perhatian.

Karena itu, Capricorn perlu menentukan prioritas agar waktu dan energi tidak habis untuk aktivitas yang sebenarnya tidak terlalu mendesak.

Ketika tugas mulai terasa membosankan, cobalah mencari pendekatan lain agar pekerjaan yang berulang tetap memiliki tantangan.

Memecah tanggung jawab besar menjadi beberapa target kecil juga dapat membantu Capricorn menjaga fokus dan membuat kemajuan pekerjaan lebih mudah terlihat.

Capricorn sebaiknya mengurangi kebiasaan membuka hal-hal yang tidak berkaitan dengan tanggung jawab utama ketika sedang bekerja.

Editor: Novia Tri Astuti
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