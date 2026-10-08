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Mohammad Maulana Iqbal
Jumat, 9 Oktober 2026 | 00.32 WIB

Bukan Kurang Usaha! 4 Shio Ini Disebut Sulit Kaya karena Kebiasaan yang Tak Disadari

shio yang sudah kerja keras tapi sulit sukses

JawaPos.com – Kesuksesan tidak selalu datang secepat yang diharapkan. Ada orang yang telah bekerja keras, disiplin, dan terus berusaha, tetapi hasil yang diperoleh terasa belum sebanding dengan tenaga yang sudah dikeluarkan.

Dalam kepercayaan tradisional Tionghoa, karakter setiap shio dipercaya dapat memengaruhi cara seseorang menghadapi pekerjaan, uang, hingga berbagai tantangan dalam perjalanan hidup. Hambatan tertentu bahkan disebut bisa membuat seseorang lebih sulit mengembangkan kondisi finansialnya.

Dilansir dari akun YouTube Rezeki & Hoki, terdapat empat shio yang disebut sudah bekerja keras tetapi masih menghadapi berbagai hambatan untuk mencapai kesuksesan. Berikut karakter dan hal yang dipercaya menjadi penghalangnya.

1. Shio Kerbau

Pemilik shio Kerbau dikenal sebagai pribadi yang kuat, sabar, dan memiliki daya juang tinggi. Mereka biasanya tidak mudah menyerah ketika menghadapi kesulitan dan akan terus berusaha sampai pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya selesai.

Dedikasi terhadap pekerjaan bahkan bisa membuat mereka mengesampingkan waktu istirahat. Bagi mereka, menyelesaikan tugas dan memenuhi target sering kali menjadi prioritas utama.

Namun, kerja keras tersebut belum tentu otomatis membuat kondisi keuangan ikut berkembang. Salah satu persoalan yang disebut dapat menghambat Shio Kerbau adalah kurangnya perhatian terhadap pengelolaan finansial.

Mereka bisa saja memiliki pemasukan yang cukup stabil, tetapi kurang memperhatikan arus kas, tabungan, maupun investasi. Akibatnya, uang yang diperoleh dari kerja keras belum tentu berubah menjadi aset atau kekayaan dalam jangka panjang.

2. Shio Kambing

Shio Kambing dikenal memiliki karakter lembut, penuh empati, dan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan. Mereka juga cenderung serius ketika menjalankan pekerjaan serta berusaha memberikan hasil terbaik.

Meski memiliki kemampuan yang baik, mereka terkadang justru kurang menghargai potensi diri sendiri. Pencapaian yang sebenarnya layak diapresiasi sering dianggap sebagai sesuatu yang biasa saja.

Sikap tersebut dapat membuat mereka ragu meminta kenaikan gaji, memperjuangkan posisi yang lebih baik, atau menetapkan harga sesuai kemampuan ketika menjalankan usaha.

Selain itu, Shio Kambing cenderung mengejar pekerjaan yang memberikan kepuasan batin. Pilihan tersebut tentu tidak selalu buruk, tetapi jika tidak diimbangi dengan perencanaan finansial, pertumbuhan kekayaan bisa berjalan lebih lambat.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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