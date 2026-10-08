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Rabbany Wanadriani
Kamis, 8 Oktober 2026 | 23.58 WIB

Jangan Asal Pilih Angka, Ini Angka Keberuntungan Sesuai Hari Kelahiran

ilustrasi kumpulan angka. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Hari ketika seseorang dilahirkan ternyata dipercaya memiliki kaitan dengan angka-angka tertentu yang membawa energi keberuntungan. Dalam astrologi, setiap hari dalam sepekan dianggap memiliki karakter dan getaran berbeda yang dapat dikaitkan dengan berbagai aspek kehidupan.

Angka keberuntungan kemudian dipercaya dapat dimanfaatkan sebagai simbol untuk meningkatkan energi positif, mulai dari hubungan, karier, kepercayaan diri, hingga kemakmuran. Meski sifatnya merupakan kepercayaan astrologi dan bukan kepastian, sebagian orang menjadikannya sebagai referensi atau motivasi dalam menjalani aktivitas sehari-hari.

Dilansir dari English Jagran, angka keberuntungan tersebut dapat diketahui berdasarkan hari kelahiran. Mulai dari mereka yang lahir pada Senin hingga Minggu, masing-masing memiliki rangkaian angka yang dipercaya membawa energi berbeda.

Senin

Jika Anda lahir pada hari Senin, angka yang dipercaya membawa keberuntungan adalah 2, 7, dan 20.

Ketiga angka tersebut dikaitkan dengan hubungan yang harmonis, kreativitas, serta kestabilan perasaan. Angka ini dapat dijadikan simbol bagi mereka yang ingin menciptakan keseimbangan sekaligus membuka diri terhadap berbagai peluang positif.

Selasa

Orang yang lahir pada hari Selasa memiliki angka keberuntungan 3, 9, dan 12.

Angka-angka tersebut dipercaya berkaitan dengan keberanian, semangat, rasa percaya diri, dan tekad yang kuat. Energi tersebut dianggap dapat membantu seseorang tetap termotivasi ketika menghadapi tantangan maupun berusaha mencapai target.

Rabu

Bagi mereka yang lahir pada hari Rabu, angka keberuntungannya adalah 5, 14, dan 23.

Angka tersebut dikaitkan dengan kemampuan berkomunikasi, kreativitas, kecerdasan sosial, dan kejernihan dalam berpikir. Karena itu, angka-angka ini dipercaya cocok untuk mendukung aktivitas yang membutuhkan interaksi, pembelajaran, serta kemampuan membangun koneksi dengan orang lain.

Kamis

Mereka yang lahir pada hari Kamis memiliki angka keberuntungan 3, 12, dan 21.

Dalam astrologi, angka-angka tersebut dipercaya membawa energi kepemimpinan, optimisme, dan kebijaksanaan. Orang yang memiliki angka ini dapat menjadikannya sebagai simbol untuk meningkatkan keyakinan dalam mengambil keputusan serta mengejar kesuksesan dan kemakmuran.

Jumat

Jika Anda lahir pada hari Jumat, angka keberuntungan yang dipercaya cocok dengan Anda adalah 6, 15, dan 24.

Ketiganya dikaitkan dengan cinta, hubungan interpersonal, kreativitas, serta keseimbangan emosional. Angka-angka tersebut dipercaya dapat membawa energi positif dalam urusan hubungan sekaligus membantu seseorang menemukan kepuasan dalam kehidupan pribadi.

Editor: Setyo Adi Nugroho
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